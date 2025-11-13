Cine „va umple locul gol” lăsat de cei cinci deputați PAS, care au părăsit parlamentul

După ce cinci deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate – Maria Acbaș, Constantin Cheianu, Roman Cojuhari, Viorel Bostan și Nicolae Drăgănel – au părăsit Parlamentul, preferând să revină la ocupațiile anterioare, în locul lor vor veni în legislativ următorii de pe lista PAS.

Aceștia sunt medicul Ana Oglindă din municipiul Chișinău, juristul Vladimir Rusu din municipiul Bălți, profesorul Vasile Porțevschi din satul Boldurești, raionul Nisporeni, inginerul Oleg Canațui, din orașul Leova și jurista și avocata Efimia Bandalac, din orașul Briceni. Acum urmează ca și Curtea Constituțională să decidă dacă validează aceste candidaturi.