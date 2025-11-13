Cine „va umple locul gol” lăsat de cei cinci deputați PAS, care au părăsit parlamentul

De către
OdN
-
0
173

   După ce cinci deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate – Maria Acbaș, Constantin Cheianu, Roman Cojuhari, Viorel Bostan și Nicolae Drăgănel –  au părăsit Parlamentul, preferând să revină la ocupațiile anterioare, în locul lor vor veni în legislativ următorii de pe lista PAS. 

Aceștia sunt medicul Ana Oglindă din municipiul Chișinău, juristul Vladimir Rusu din municipiul Bălți, profesorul Vasile Porțevschi din satul Boldurești, raionul Nisporeni, inginerul Oleg Canațui, din orașul Leova și jurista și avocata Efimia Bandalac, din orașul Briceni. Acum urmează ca și Curtea Constituțională  să decidă dacă validează aceste candidaturi.


Articolul precedentMedic din Florești, condamnat pentru corupere pasivă: lua bani de la pacienți și reprezentanții companiilor farmaceutice
Articolul următorPentru dezvoltarea vocației artistice Fudația Regala Margareta a României acordă 36 de burse, timp de un an, în limita a 2.000 de euro
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.