Medic din Florești, condamnat pentru corupere pasivă: lua bani de la pacienți și reprezentanții companiilor farmaceutice

Judecătoria Soroca, sediul Florești, a pronunțat o sentință de condamnare într-un dosar de corupere pasivă, vizând un angajat al Spitalului Raional Florești care a pretins și primit bani de la pacienți și reprezentanți ai unor companii farmaceutice și clinici private. Faptele s-au petrecut în decursul mai multor luni, în perioada noiembrie 2024 – ianuarie 2025.

Potrivit instanței, medicul, care deținea o funcție de conducere în cadrul unei secții a spitalului raional, a fost găsit vinovat de mai multe episoade de corupere pasivă, prevăzute de art. 324 alin. (1) Cod penal. Acesta a primit bani de la pacienți pentru completarea și semnarea fișelor medicale necesare stabilirii gradului de dizabilitate, fără ca aceștia să fie internați sau examinați. În alte cazuri, a acceptat sume de bani de la reprezentanți ai unor companii farmaceutice și clinici private în schimbul direcționării pacienților către acele entități pentru investigații sau tratamente.

Înregistrările audio și video efectuate în timpul anchetei confirmă faptul că medicul a primit bani direct în biroul său, în mai multe rânduri, pentru servicii care țineau de exercitarea atribuțiilor sale publice. Procurorii au stabilit că persoana condamnată: a luat bani pentru înscrieri în fișe medicale și semnarea documentelor necesare comisiei de evaluare a dizabilității; a primit sume lunare de la reprezentanți ai unei clinici private din nordul țării, în baza unui sistem de „comision” de 10–15% din costul investigațiilor; a fost recompensat financiar de reprezentanți ai companiilor farmaceutice pentru prescrierea anumitor medicamente în favoarea farmaciilor acestora.

Într-un caz documentat de anchetatori, un pacient a declarat că i-a oferit 1000 de lei medicului pentru a fi „internat formal” în spital, doar pe hârtie, fără a petrece nicio zi în instituție.

Judecătoria Soroca, sediul Florești, l-a recunoscut vinovat de corupere pasivă și i-a aplicat o pedeapsă sub formă de amendă în valoare de 150.000 de lei (echivalentul a 3000 de unități convenționale). Totodată, instanța a dispus privarea acestuia de dreptul de a ocupa funcții de conducere în sistemul medical public pentru o perioadă de doi ani și confiscarea sumei de 1000 de lei primită ca mită.

Sechestrul aplicat pe automobilul său, impus în faza urmăririi penale, a fost menținut până la executarea integrală a pedepsei. În timpul procesului, inculpatul și-a recunoscut faptele și a solicitat aplicarea unei pedepse cu amendă. Instanța a luat în considerare cooperarea acestuia și a examinat cauza în baza probelor administrate în faza urmăririi penale, conform procedurii simplificate prevăzute de art. 364¹ Cod de procedură penală.

Judecătorii au constatat că faptele comise contravin grav Codului deontologic al lucrătorului medical și Legii integrității, care impun obligația medicilor de a evita implicarea în acte de corupție sau mituire. Cazul scoate în evidență vulnerabilitățile din sistemul medical public, unde lipsa controlului intern și relațiile personale cu reprezentanții farmaceutici pot genera abuzuri care afectează încrederea pacienților.