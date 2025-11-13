În extravilanul orașului Florești a fost identificată o gunoiște stihiinică

Inspectorii de mediu din raionul Florești au desfășurat razii de control pe teritoriul localităților Gvozdova, Chirileuca, Cenușa și Varvareuca, în scopul verificării respectării legislației de mediu. În urma acțiunii, au fost depistate mai multe nereguli și contravenții care afectează mediul înconjurător.

În extravilanul orașului Florești a fost identificată o gunoiște stihiinică, informează ipm.gov.md.

În urma verificărilor, persoana care a depozitat neautorizat deșeurile a fost identificată, iar pe numele acesteia a fost întocmit proces-verbal cu privire la contravenție.

Un caz similar a fost constatat și în satul Varvareuca, unde a fost depistată o altă gunoiște neautorizată. Persoana responsabilă a fost identificată și sancționată conform legislației în vigoare.

Totodată, inspectorii au documentat un caz de transportare a masei lemnoase fără documente de proveniență, iar în satul Cenușa a fost depistată tăierea ilegală a doi arbori de specie arțar din zona de protecție a râului Răut.

Pentru toate încălcările constatate, au fost aplicate măsurile prevăzute de lege, fiind întocmite procese-verbale contravenționale și dispuse sancțiuni corespunzătoare.

?Inspectoratul pentru Protecția Mediului reiterează importanța respectării normelor de protecție a mediului și îndeamnă cetățenii să dea dovadă de responsabilitate față de natură, contribuind la menținerea curățeniei și protejarea resurselor naturale.


