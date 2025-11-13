Nou scandal de corupție în Ucraina. Mită în valoare de milioane de dolari pentru protejarea centralelor energetice

Un nou scandal de corupție zguduie Ucraina, aflată de aproape 4 ani în război cu Federația Rusă. Schema de corupție vizează domeniul energetic, iar mita pentru protejarea centralelor energetice, chiar dacă bombele rusești care plouau asupra lor i-au cufundat pe cetățeni în frig și întuneric, este de ordinul milioanelor de dolari. Lista suspecților din schemă include persoane aflate la cele mai înalte niveluri ale guvernului, centrate în jurul unui colaborator apropiat de lungă durată al președintelui Volodimir Zelenski. Guvernul ucrainean, care s-a reunit de urgenţă miercuri dimineaţă, l-a suspendat din funcţie pe actualul ministru al Justiţiei, Herman Galuşcenko, fost ministru al Energiei.

Ancheta a fost efectuată de instituții anticorupție pe care Zelenski a încercat să le înăbușe înainte ca cele mai mari proteste stradale de la invazia la scară largă a Rusiei să-l oblige să dea înapoi în vară.

Presupusul lider al „rețelei infracționale la nivel înalt” este Tymur Mindich, coproprietar al trupei de comedie Kvartal 95, pe care o deținea împreună cu Zelensky, înainte de a deveni președinte. Afacerea a fost un vehicul important pentru ca Zelensky să câștige popularitate ca și comedian și actor înainte de a intra în politică. Mindich, în vârstă de 46 de ani, a fost, de asemenea, partener de afaceri cu miliardarul Ihor Kolomoyskiy, care a susținut campania prezidențială a lui Zelenskiy din 2019 și care se află în arest preventiv din 2023 pentru acuzații de fraudă și spălare de bani.

Presa de la Kiev scrie că Mindich a părăsit Ucraina cu o oră înainte ca locuința sa să fie percheziționată de poliție pe 10 noiembrie.

Radio Free Europe scrie că suspecții ar fi discutat despre mită în valoare de milioane de dolari pentru protejarea centralelor energetice, spălate prin intermediul unui birou deținut de familia unui fost parlamentar ucrainean, acum membru al Duma de la Moscova.

Centrul Anticorupție de la Kiev (NABU) și Procuratura Specializată Anticorupție (SAPO) susțin că în „schema criminală la nivel înalt” din sectorul energetic s-au învârtit circa e 100 de milioane de dolari. Atenția se pune pe Energoatom, operatorul de energie nucleară deținut de stat, cu venituri anuale de aproximativ 4,7 miliarde de dolari. Suspecții ar fi perceput comisioane de 10-15% de la subcontractanții privați ai Energoatom în schimbul menținerii contractelor lor. Într-o înregistrare a NABU, fostul consilier al ministrului energiei, Ihor Myronyuk, este auzit amenințând că va anula astfel de contracte.

Într-un alt moment, participanții sunt auziți discutând despre acordarea de contracte pentru structuri de protecție împotriva atacurilor aeriene asupra instalațiilor energetice. NABU a efectuat 70 de percheziții domiciliare și a realizat 1.000 de ore de înregistrări audio secrete ca parte a anchetei.