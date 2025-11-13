Ce mașini declară aleșii poporului. Milioane de lei în parcarea Parlamentului

Autor: Mihaela CIBOTARU, anticoruptie.md

Mașini luxoase de zeci și sute de mii de euro dețin, conform declarațiilor de avere depuse, deputați în Parlamentul Republicii Moldova, în legislatura 2025-2029. În lista automobilelor aflate în posesia sau în folosința aleșilor poporului se regăsesc diverse modele de Land Rover și Toyota, automobile Porche, Bentley, Mercedes și Tesla. Am analizat declarațiile noilor parlamentari pentru a vedea care sunt cele mai luxoase automobile ale acestora și vă propunem un top al deputaților ale căror automobile depășesc valoarea de 1 milion de lei.

Renato Usatîi – șapte bolizi de lux

În topul listei, cu șapte unități de transport de lux în proprietate, cu o valoare totală de peste 10 mln de lei, se află deputatul Renato Usatîi, președintele Partidului Partidul Nostru.

Potrivit declarației depuse, el deține inclusiv un Land Rover Range Rover Autobiography LWB, care valorează 177 de mii de euro, Land Rover Defender de 1.886.342 lei (cca 95.600 de euro), un Ineos Grenadier de 1.229.159 mdl (cca 62.300 de euro) și un Mercedes de 1.186.200 de lei (cca 60.100 euro).

Parcul de automobile al lui Renato Usatîi este și cel mai divers – el mai include și un Mercedes Sprinter 319CDI de 62 de mii de euro, un miniîncărcător Avant de 1.140.795 de lei (cca 57.800 de euro) și un scuter de apa Sea Doo GTX300 ltd, care costă cca 22.100 de euro.

La fel, președintele Partidul Nostru deține mai multe terenuri și bunuri imobile.

În vara anului curent, Renato Usatîi a intrat în atenția presei după ce a fost implicat într-un accident auto în Ungaria, fiind la volanul unui Rolls-Royce. Usatîi a spus atunci că accidentul s-a produs din neatenție, iar mai târziu – că automobilul avariat aparține surorii sale.

Grigorii Uzun: cu Kamaz-ul în… Parlament

Membrul Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniştilor, Inima și Viitorul Moldovei, Grigorii Uzun, declară că are două automobile de marcă Toyota.

Wate vorba despre un Land Cruiser 200, anul producerii 2017, care valorează 1.441.250 de lei (cca 73 de mii de euro) și o Toyota Hilux, produs în 2014, care valorează 1.650.000 de ruble (cca 17.600 de euro).

Pe lângă aceste automobile, deputatul Uzun declară și un Kamaz 43118 (produs în 2017), cu valoarea declarată de 6.990.000 de ruble (cca 74 mii de euro).

Pavel Voicu: BMW de 60 de mii de euro

Un alt membru al aceluiași Bloc, Pavel Voicu, ex-ministru al Apărării și al Afacerilor Interne, în perioada 2019-2021, deține două automobile cu o valoare totală de peste 115 mii de euro.

În anul curent, deputatul a intrat în posesia unui BMW, produs în anul 2022, care are o valoare de 1.170.000 de lei (cca 59 de mii de euro) și un Audi (anul producerii 2017), pe care îl deține din 2022.

Prețul de piață al acestuia este de 56 de mii de euro.

Ilie Ionaș: un singur automobil, dar de peste 100 mii euro

Un singur automobil, dar care valorează peste 107 mii de euro, deține deputatul PAS, Ilie Ionaș, care din 2023 a deținut funcția de primar al satului Costești, raionul Ialoveni.

În declarația pe venit pentru anul 2024 deputatul Ionaș a inclus un Land Rover, anul producerii 2022, valoarea căruia este de 2.121.726 de lei (cca 107.620 de euro).

Fostul primar declară și câteva terenuri de pământ, obținute în 2024 prin donație și câteva case de locuit și apartamente, procurate în perioada 1998-2022.

Nicolae Botgros și Anastasia Nichita, pasionați de mașini scumpe

Maestrul Nicolae Botgros, devenit deputat pe lista PAS, deține două automobile Mercedes Benz, valoarea cărora, împreună, depășește 105 mii euro.

Un Mercedes a fost produs în 2023 și valorează 75 de mii de euro, iar al doilea automobil, din 2016, are o valoare de 30 de mii de euro.

Colega lor de partid, luptătoarea de stil liber Anastasia Nichita, deține, împreună cu soțul său, două mașini de lux.

Cumulat, acestea valorează aproape 96 de mii de euro.

Deputata a inclus în declarația sa de avere pentru anul precedent un Porsche produs în 2021, care valorează 1 milion de lei (cca 50,700 de mii de euro) și un Bentley, produs în 2009, care are o valoare de 45 de mii de euro.

Adrian Lebedinschi: trei mașini în cinci ani

Socialistul Adrian Lebedinskii a declarat că deține trei automobile noi, procurate pe parcursul ultimilor cinci ani.

Deputatul are o Toyota Highlander Hybrid, din 2022, care valorează 38.323 de euro, un Lexus ES300H, din 2019, cu o valoare de 24.400 de euro și un Hyundai Santa Fe, produs în 2022, cu valoare de 28.009 euro.

Angela Munteanu- Pojoga: trei automobile

Jurnalista Angela Munteanu-Pojoga, a ajuns deputată de pe lista supleanților PAS.

Ea a indicat în declarația de avere pentru 2024 trei automobile, cu o valoare totală de 65 de mii de euro.

Pe lângă un Lexus RX350H, produs și procurat în anul 2023, care valorează peste 45 de mii de dolari SUA, deputata mai deține două Wolksvagenuri, ambele produse în anul 2011, cu o valoare de 9000 de euro și 220 de mii de lei (cca 11.100 de euro).

Valeriu Robu: mașini de aproximativ 70 mii euro

Deputatul PAS Valeriu Robu deține două automobile, în valoare de aproape 70 de mii de euro – Land Rover Discovery, din 2023, de 60 de mii de euro și un Mitsubishi Pagero, produs în 2002, care valorează 9000 de euro.

Constantin Cuiumju, fan Porsche

Constantin Cuiumju, cu numărul 7 pe lista Partidului Partidul Nostru, deține un Porsche Cayenne S, fabricat în 2019, care valorează 1.000.000 de lei (cca 50700 de euro) și o Skoda Octavia, din 2015, cu valoare de 160 de mii de lei (cca 8115 euro).

Deputatul a mai inclus în declarație și patru ceasuri de lux, dintre care unul a fost cumpărat și prețul acestuia este de 140 de mii de lei, iar altele trei ceasuri – primite cadou și prețul acestora nu este declarat.

Imagine simbol

Doina Gherman: avere pe patru roți de aproximativ 60 mii euro

Deputata PAS Doina Gherman, conform declarației de avere, deține automobile cu valoare totală de 59 de mii de euro.

Gherman a declarat două mașini produse în 2020 – un Ford Transit, cu valoarea de 5.500 de euro și o Skoda Superb Combi, care valorează 16.500 de euro.

Doina Ghernan mai are în proprietate un Lexus RX 450H, produs în 2016 și care valorează 35 mii euro și o remorca SCHMIT, din 1991.

Valoarea ultimei unități de transport este de 40 de mii de lei (cca 2.000 euro).

Gabriela Cuneva, deputata cu numărul 8 pe lista Blocului Alternativa, deține mai multe automobile, care în total valorează peste 54 de mii de euro.

Deputata indică în declarația sa un automobil marca Mitsubishi Outlander XL, produs în anul 2008, care valorează 340 de mii de lei (cca 17.000 de euro), o Lancia Y, din același an, cu o valoare de 127.500 de lei (cca 6500 euro) și un Mercedes, produs în 2016, cu valoarea de 600 de mii de lei (cca 30.400 de euro).

Cu o mică diferență în valoarea automobilelor deținute – puțin peste 53 de mii de euro în total, urmează deputata PAS Marina Morozova, care deține un Volvo XC90, din 2015, care valorează 560 de mii de lei (cca 28400 de euro) și Toyota RAV 4, Hybrid, din 2020, care valorează 489.250 de lei (cca 24800 de euro).