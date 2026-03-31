Paștele – lumină care ne adună sufletele / VIDEO

În preajma uneia dintre cele mai importante sărbători creștine, Paștele – simbol al renașterii, speranței și al luminii divine – a prins viață în cadrul unui atelier de recreere organizat sub egida serviciului de bibliotecă „Sorocenii povestesc”, cu genericul sugestiv: „Paștele – lumină sfântă dătătoare de har”.

Această activitate a fost mai mult decât o simplă întâlnire – a fost o călătorie în universul tradițiilor, al amintirilor și al valorilor care ne definesc ca popor. Participanții au avut ocazia să descopere și să redescopere semnificația profundă a sărbătorii Învierii Domnului, un moment de bucurie și reflecție pentru toți creștinii.

Pe parcursul atelierului, s-a discutat despre obiceiurile și tradițiile pascale, despre frumusețea ritualurilor păstrate din generație în generație, dar și despre felul în care acestea aduc comunitatea mai aproape. Un moment deosebit l-a constituit schimbul de opinii și amintiri din copilărie, când Paștele avea o magie aparte, iar fiecare detaliu era trăit cu emoție și sinceritate. Atmosfera a fost îmbogățită de audierea unor melodii pascale, care au adus liniște și armonie în sufletele celor prezenți.

De asemenea, participanții au făcut cunoștință cu legenda Paștelui – o comoară a patrimoniului nostru cultural și etnic, ce transmite valori și învățăminte din generație în generație. Activitatea s-a încheiat într-o notă creativă și plină de culoare, printr-un atelier practic în cadrul căruia participanții au decorat Pomul de Paști. Cu imaginație și entuziasm, fiecare a contribuit la crearea unui simbol al bucuriei și al reînnoirii.

Totul s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, senină, învăluită de liniște, pace și lumină – exact așa cum este spiritul acestei sărbători. Paștele nu este doar o tradiție, ci o trăire profundă, o reconectare cu valorile esențiale ale vieții. Iar prin astfel de activități, reușim să ducem mai departe frumusețea și însemnătatea lui.

Rusu Nadejda,

bibliotecar ,Filiala pentru copii ,,S. Grama”