Paștele – lumină care ne adună sufletele / VIDEO

Paștele – lumină care ne adună sufletele

În preajma uneia dintre cele mai importante sărbători creștine, Paștele – simbol al renașterii, speranței și al luminii divine – a prins viață în cadrul unui atelier de recreere organizat sub egida serviciului de bibliotecă „Sorocenii povestesc”, cu genericul sugestiv: „Paștele – lumină sfântă dătătoare de har”.

Această activitate a fost mai mult decât o simplă întâlnire – a fost o călătorie în universul tradițiilor, al amintirilor și al valorilor care ne definesc ca popor. Participanții au avut ocazia să descopere și să redescopere semnificația profundă a sărbătorii Învierii Domnului, un moment de bucurie și reflecție pentru toți creștinii.

Pe parcursul atelierului, s-a discutat despre obiceiurile și tradițiile pascale, despre frumusețea ritualurilor păstrate din generație în generație, dar și despre felul în care acestea aduc comunitatea mai aproape. Un moment deosebit l-a constituit schimbul de opinii și amintiri din copilărie, când Paștele avea o magie aparte, iar fiecare detaliu era trăit cu emoție și sinceritate. Atmosfera a fost îmbogățită de audierea unor melodii pascale, care au adus liniște și armonie în sufletele celor prezenți.

De asemenea, participanții au făcut cunoștință cu legenda Paștelui – o comoară a patrimoniului nostru cultural și etnic, ce transmite valori și învățăminte din generație în generație. Activitatea s-a încheiat într-o notă creativă și plină de culoare, printr-un atelier practic în cadrul căruia participanții au decorat Pomul de Paști. Cu imaginație și entuziasm, fiecare a contribuit la crearea unui simbol al bucuriei și al reînnoirii.

Totul s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, senină, învăluită de liniște, pace și lumină – exact așa cum este spiritul acestei sărbători. Paștele nu este doar o tradiție, ci o trăire profundă, o reconectare cu valorile esențiale ale vieții. Iar prin astfel de activități, reușim să ducem mai departe frumusețea și însemnătatea lui.

Rusu Nadejda,
bibliotecar ,Filiala pentru copii ,,S. Grama”


Articolul precedentÎn extravilanul satului Gribova au fost depistate tăieri ilegale a 80 de arbori de specia nuc
ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

