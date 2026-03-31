Stațiile PECO din Soroca, vizate de controale inopinate după scumpiri. Ce decizie a luat Comisia Situații Excepționale?

La ședința ordinară a Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Soroca de astăzi a fost analizată și creșterea prețurilor la carburanți. Suspiciunile privind practicile unor stații PECO determină autoritățile din Soroca să intervină. Comisia pentru Situații Excepționale raională a emis o dispoziție prin care solicită verificări inopinate la benzinăriile din municipiu și din întreg raionul.

Potrivit propunerii vicepreședintelui raionului Iurie Tănase, măsura vine în urma multiplelor sesizări din partea șoferilor, în special a celor care utilizează motorina, privind faptul că unele stații nu ar alimenta zilnic rezervoarele sau ar gestiona stocurile în mod netransparent. Aceste suspiciuni sunt asociate cu ideea obținerii unor profituri exagerate, în contradicție cu prețurile stabilite zilnic de ANRE.

În acest context, Comisia a decis să înainteze un demers către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică și Inspectoratul de Stat pentru Protecția Consumatorului, solicitând efectuarea unor controale inopinate la stațiile PECO de pe teritoriul raionului și municipiului Soroca.

Totodată, instituțiile vizate vor trebui să informeze periodic Comisia despre acțiunile întreprinse, astfel încât opinia publică să fie ținută la curent prin intermediul mass-mediei. Controlul asupra executării dispoziției a fost pus în sarcina secretarului Comisiei Situații Excepționale raionale.

Decizia vine într-un moment în care nemulțumirea publică legată de prețurile la carburanți este în creștere, iar autoritățile încearcă să asigure transparență și corectitudine pe piața locală a produselor petroliere.