În extravilanul satului Gribova au fost depistate tăieri ilegale a 80 de arbori de specia nuc

Inspectorii de mediu din Drochia, în colaborare cu angajații Inspectoratului de Poliție Drochia, au desfășurat săptămâna trecută acțiuni de control în extravilanul satului Gribova, într-o fâșie forestieră de protecție a câmpurilor agricole, informează ipm.gov.md.

În urma verificărilor, au fost depistate tăieri ilegale a 80 de arbori de specia nuc. Potrivit constatărilor, arborii au fost doborâți de persoane necunoscute. Volumul masei lemnoase tăiate ilegal a fost estimat la 8,35 m³, iar prejudiciul cauzat mediului se ridică la suma de 61 000 lei. La fața locului nu a fost depistată masa lemnoasă rezultată.

Materialele acumulate pe acest caz urmează a fi remise Inspectoratului de Poliție Drochia, în vederea identificării persoanelor vinovate și atragerii acestora la răspundere conform legislației în vigoare.

Inspectoratul pentru Protecția Mediului reamintește că protejarea fondului forestier este o responsabilitate comună, iar orice acțiune de defrișare ilegală va fi sancționată conform legislației în vigoare.