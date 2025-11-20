Participare activă pentru cinci eleve din Soroca la Parlamentul Tinerilor 2025 / GALERIE FOTO

Elevele Loredana Gîlca, Sabina Toporovscaia, Ana Maria Zabulica, Sofia Stati și Ludmila Bogdan de la Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca au participat la Parlamentul Tinerilor, un proiect care le-a oferit șansa să vadă cum funcționează instituțiile statului.

Timp de două zile, fetele au lucrat ca într-un legislativ adevărat, au analizat proiecte de lege și au prezentat rapoarte în plen. Au discutat cu deputați și funcționari și au participat la activități ale comisiilor tematice din arii precum sănătate, educație, cultură sau economie.

În cadrul vizitei, tinerele au intrat în Sala de ședințe plenare, au văzut cum sunt înregistrate voturile și cum decurge o discuție oficială. Au vorbit cu reprezentanți ai Secretariatului Parlamentului care le-au explicat ce înseamnă munca din spatele fiecărui proiect de lege și cât timp necesită pregătirea materialelor pentru deputați. Tinerii au avut spațiu pentru întrebări și discuții directe cu specialiștii.

Loredana Gîlca a povestit ce a însemnat pentru ea această experiență.

„La instruirea din Parlament am înțeles mult mai clar cum se desfășoară procesul legislativ de la inițierea unui proiect de lege până la adoptarea lui finală. Am învățat care sunt etapele pe care le parcurge un proiect, rolul comisiilor parlamentare și importanța dezbaterilor publice. Aceste cunoștințe mă ajută în activitatea mea de zi cu zi pentru că îmi oferă o perspectivă mai amplă asupra modului în care sunt luate deciziile la nivel de stat. Totodată, mă încurajează să fiu mai atentă la schimbările legislative și să înțeleg mai bine drepturile și responsabilitățile noastre ca cetățeni.”.

Loredana afirmă că a fost impresionată de deschiderea instituției față de tineri și de modul în care deputații au explicat proceduri complexe într-un limbaj accesibil. Ea recomandă participarea la astfel de programe pentru că dezvoltă gândirea critică și arată cum poate influența implicarea civică.

„Cel mai mult m-a impresionat deschiderea instituției față de tineri și modul în care deputații și specialiștii au fost dispuși să explice procese complexe într-un limbaj accesibil. Mi-a plăcut atmosfera de profesionalism și seriozitate, dar și faptul că am simțit că opiniile noastre sunt ascultate. Aș recomanda cu toată încrederea altor tineri să participe la asemenea activități, deoarece îți lărgesc orizonturile, îți dezvoltă gândirea critică și îți arată că implicarea civică chiar poate schimba lucrurile.” – spune ea.

Tânăra crede că vocea generației sale contează în procesul de elaborare a legilor deoarece tinerii simt direct efectele acestor politici. Spune că implicarea poate începe prin consultări publice, stagii, discuții comunitare și participare activă în organizații de tineret. În opinia ei, informarea constantă și cunoașterea modului în care funcționează statul sunt esențiale pentru o generație pregătită să contribuie la schimbări reale.

Programul s-a încheiat cu ceremonia oficială la care Tamara Gheorghiță, secretar general adjunct al Parlamentului, și Violeta Avram, coordonatoare din partea Fundației Hanns Seidel, au înmânat certificatele de participare. Fetele au plecat acasă cu mai multă încredere și cu o imagine clară asupra modului în care se iau deciziile în stat.