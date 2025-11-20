Eveniment regional dedicat învățământului dual

De către

Recent, Școala Profesională din Florești a găzduit evenimentul regional „Oportunități oferite de programele de Învățământ Profesional Tehnic Dual”, un important punct de întâlnire între mediul educațional, cel economic și instituțiile statului. Activitatea a fost organizată de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI), în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării (MEC).

Scopul principal al evenimentului a fost promovarea învățământului dual ca soluție modernă și eficientă pentru acoperirea deficitului de cadre calificate, dar și pentru consolidarea colaborării dintre agenții economici și instituțiile de învățământ din regiune.

Deschiderea oficială a fost făcută de directorul instituției, Veaceslav Crețu, care a evidențiat rolul esențial al parteneriatelor dintre școli, mediul de afaceri și autorități în oferirea unor oportunități reale de formare profesională și angajare pentru tineri.

La eveniment au participat reprezentanți ai instituțiilor-cheie implicate în dezvoltarea învățământului dual, printre care:

Nicolae Porubin , reprezentant al MEC

Mihai Bîlba , vicepreședinte al Camerei de Comerț și Industrie

Elena Movileanu , șefa Secției Învățământ Dual din cadrul CCI

Reprezentanți ai ANOFM și ai agenților economici din regiune

Pe parcursul discuțiilor au fost abordate teme precum funcționarea sistemului dual în Republica Moldova, rolul CCI în crearea parteneriatelor școală–agent economic, avantajele implicării companiilor în formarea elevilor, precum și modalitățile prin care curriculumul poate fi adaptat cerințelor pieței muncii.

Evenimentul a oferit participanților un cadru ideal pentru schimb de idei, prezentarea bunelor practici și identificarea unor noi direcții de colaborare în beneficiul elevilor și al economiei locale.

