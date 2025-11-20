Au fost nimicite 15 tone de mărar și pătrunjel cu pesticide depășind limitele admise

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță despre reținerea și, ulterior, nimincirea unui lot de 15.000 kg de mărar și pătrunjel proaspăt, importat, care nu corespunde normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admise (LMA) pentru Propiconazol (pesticid), ceea ce poate prezenta risc pentru sănătatea umană .

Pentru a evita riscul asupra consumatorului, s-a decis de a reține oficial loturile suspecte, cu sigilarea și nimicirea lor, sub supravegherea inspectorilor ANSA.

IMPORTANT! Loturile de mărar și pătrunjel au fost ridicate direct din depozitul operatorului importator, fără a fi puse în comerț.

Probele au fost prelevate urmare a implimentării Ordinului directorului general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor nr. 18 din 14 ianuarie 2025, cu privire la executarea Programului național de monitorizare a conținutului de nitrați și a reziduurilor de pesticide.

ANSA reconfirmă angajamentul de a proteja sănătatea cetățenilor. Nu vom tolera abaterile de la normele legale, iar orice lot de produse agroalimentare care prezintă riscuri sau nu respectă standardele de calitate și etichetare va fi imediat reținut și scos din circuitul comercial! Solicităm agenților economici să dea dovadă de maximă responsabilitate la importul de produse!