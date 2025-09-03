Omagiu și comemorare la Soroca pentru scriitorul Ion Druță, la 97 de ani de la naștere

La Soroca, un grup de elevi îndemnați de preotul și profesorul de religie Liviu Cernei, s-au adunat pentru a cinsti memoria marelui scriitor și dramaturg Ion Druță, care la 3 septembrie ar fi împlinit 97 de ani. Evenimentul a reunit elevi de la Liceele Teoretice „Petru Rareș” și „Ion Creangă” din Soroca.

Participanții au făcut ordine la mormântul acestuia și au evocat viața și opera autorului, considerat unul dintre cei mai importanți scriitori ai literaturii române contemporane. Cărțile sale, străbătute de dragostea pentru satul moldovenesc, pentru credință și pentru valorile naționale, continuă să inspire și să educe noi generații.

Tinerii implicați au adus un omagiu prin prezența și implicarea lor, demonstrând respect față de rădăcini și față de cultura națională. „Opera sa rămâne o călăuză vie pentru generațiile de azi și de mâine”, au transmis organizatorii.

Ion Druță, născut la 3 septembrie 1928 în județul Soroca, și înmormântat la poalele Lumânării Recunoștinței rămâne o voce emblematică a literaturii din Basarabia, iar mesajele sale despre identitate, tradiție și spiritualitate își păstrează actualitatea și astăzi.


fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

