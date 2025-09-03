Profil Electoral // Partidul Democrația Acasă: trei campanii parlamentare fără mandate, MEGA interese și trena AUR-istă

Partidul Democrația Acasă a participat la trei scrutine parlamentare desfășurate după înregistrarea ca formațiune politică în anul 2011. Cele trei tentative de accedere în Parlament au eșuat însă. Pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie și-a desemnat 88 de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Lista include 48 de bărbați și 40 de femei, iar vârstă medie a potențialilor aleși ai poporului este de 44 de ani. Cap de listă rămâne președintele formațiunii, Vasile Costiuc, în jurul căruia gravitează imaginea formațiunii și care este cunoscut pentru live-urile sale scandaloase. În ultima vreme, liderul Democrația Acasă a fost observat în anjurajul partidului AUR din România, dar și la conferința MEGA, care a stârnit controverse pe scena politică de la Chișinău. Partidul va ocupa a doua poziție în buletinul de vot.

Cererea de înregistrare a partidului Democrația Acasă în cursa electorală a fost aprobată la 30 iulie, după o tentativă eșuată și trei modificări pe parcursul perioadei electorale.

Lista respectă cota de gen de minimum 40%. Canidații provin din 20 de unități administrativ-teritoriale de nivelul doi (din totalul de 36) ale Republicii Moldova, iar 47 dintre ei (53%) au domiciliul în municipiul Chișinău și suburbiile acestuia, potrivit portalului alegeri.md. Toți candidații sunt membri PPDA.

Potrivit declarațiilor de avere, în 2024 venitul mediu brut declarat de candidați, împreună cu membrii familiei, a fost de 279 119 de lei (circa 23 mii lunar). 27 de persoane au bifat venituri între 200 000 și 1 milion de lei. Totodată, șapte candidați (9%) au declarat peste 1 milion de lei, iar nouă nu au raportat niciun venit.

Simbolului partidului include și numele președintelui formațiunii, Vasile Costiuc. Acestuia i s-au alăturat mai mulți lideri ai protestelor fermierilor, printre care și Sergiu Stefanco, unul dintre cei mai vocali agricultori și participant activ la negocierile cu guvernarea.

La precedentele scrutine parlamentare, partidul Democrația Acasă nu a acumulat voturi suficiente pentru a accede în legislativ.

Vasile Costiuc, locomotiva partidului

Vasile Costiuc și-a început cariera politică de la organizaţia de tineret a Partidului Liberal, după care a trecut la Alianța Moldova Noastră, condusă de fostul primar de Chișinău, Serafim Urechean, unde timp de doi ani a fost consultant politic. În 2011 a fondat partidul Democrația Acasă, fiind și președinte al formațiunii.

În aprilie 2009, a participat la protestele antiguvernamentale, fiind o perioadă căutat şi persecutat de poliţie. S-a alăturat şi la protestele din toamna anului 2015, organizate de Platforma Demnitate şi Adevăr, unde a stat în corturi timp de o săptămână. S-a retras ulterior, invocând faptul că liderul protestatarilor, Andrei Năstase, ar fi încercat să ajungă la un compromis cu puterea, fapt respins de ultimul.

Liderul Democrația Acasă a fost unul din susţinătorii sistemului electoral mixt, înaintând condiţia excluderii pragului electoral şi introducerea turului doi pentru parlamentare. Polticianul a participat şi la alegerile locale din 2019, inclusiv pentru funcţia de primar al municipiului Chişinău, dar a ieșit din cursă din primul tur.

În 2021, în timpul campaniei parlamentare, Costiuc a fost învinuit de câțiva membri ai Partidului Democrația Acasă că s-ar fi autoproclamat președinte al formațiunii, fără să fie organizat un congres în cadrul căruia să fie ales. Totodată, membrii care au venit cu acuzații au mai declarat că pe primele locuri în listele electorale ar fi fost incluse persoane necunoscute, numidu-l „un fals, un trădător, o iudă”. Câteva zile mai târziu, fostul democrat Eugeniu Nichiforciuc a declarat că a avut mai multe întâlniri, în anii 2018-2019, cu Vasile Costiuc, „într-un restaurant de lângă sediul de atunci al democraților”. „Întrebați-l pe domnul Costiuc de câte ori, în anii 2018-2019, când PDM era la guvernare, s-a văzut cu mine în restaurantul Tbilisi, care se află la 50 de metri de sediul PDM? De câte ori s-a văzut cu mine și ce discuta cu unii din conducerea PDM la acea masă. Cu ce venea și cu ce se ducea?”, întreba Nichiforciuc, la o emisiune de la N4. Și fostul vicepreședinte al PDM în perioada în care lider al formațiunii era Vlad Plahotniuc a făcut declarații similare.

În replică, Vasile Costiuc a declarat că nu-l cunoaște pe Nichiforciuc și le-a sugerat celor doi să-și demonstreze afirmațiile cu probe.

Reținut pentru abuz de putere

În luna ianuarie 2022, liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a fost reținut pentru pretins abuz de putere în interesul unui grup criminal organizat și de spălare de bani, împreună cu alte două persoane – fostul deputat democrat, Veaceslav Nedelea, și Elena Baraboi, locuitoare din Durleşti. Aceștia erau suspectați că au intrat ilegal în posesia unor terenuri, fiind în cercul de apropiați ai fostului primar de Durlești, Nicolae Crudu, Vasile Costiuc fiind, conform surselor anticoruptie.md, finul de cununie al acestuia.

În noiembrie 2021, Costiuc a protestat în fața Centrului Național Anticorupție (CNA), cerând eliberarea fiicei naşilor săi, Diana Crudu, plasată pentru 20 de zile în arest preventiv. Costiuc a realizat un live la intrarea în sediul CNA şi a Procuraturii Anticorupţie în care a declarat că Diana Crudu este nevinovată, iar în 2005, când la Durleşti ar fi avut loc infracţiunile incriminate, aceasta era studentă în România. ,,Care a fost motivul ca să plaseze această fată în arest pentru 20 de zile? De ce se tem ei, că va mai organiza un târg în susţinerea agricultorilor? De ce se tem ei, că va fugi în Londra? Sau se tem de fermieri, de cei care mai cred în pământul acesta?”, a declarat atunci liderul Partidului Democraţia Acasă.

În data de 24 mai 2022, Costiuc și consilierul municipal din partea Partidului Socialișitlor (PSRM), Dinari Cojocaru, s-au luat la harță în fața domiciliului ex-președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, unde procurorii anticorupție desfășurau percheziții. În timp ce mai mulți susținători ai fostul președinte scandau – „Libertate lui Dodon”, Vasile Costiuc scanda – „Dodon la pușcărie”.

Pe 15 aprilie 2023, instanța a admis parțial cererea de chemare în judecată depusă de fostul procuror-șef al Procuraturii Anticorupție (PA), Viorel Morari. Judecătorul a constatat că liderul PPDA, prin informațiile publicate și răspândite, i-a lezat onoarea, demnitatea și reputația profesională fostului șef al PA.

Urmare a hotărârii, Vasile Costiuc a fost obligat să achite un prejudiciu moral în mărime de 2 000 de lei și să dezmintă personal şi public informațiile publicate şi răspândite în luna iulie 2021, pe pagina sa oficială de facebook și în cadrul unei emisiuni. Asta, după ce, în vara anului 2021, Vasile Costiuc a publicat un filmuleț în care menționa că Viorel Morari ar deține mai multe bunuri peste hotarele țării, inclusiv un hotel, iar în cadrul unei emisiuni televizate, tot în acea perioadă, Costiuc a declarat că Morari ar avea afaceri ilegale în domeniul energeticii. Întrebat în ședința de judecată de unde a obținut aceste informații, Costiuc a spus că de la anumite surse din cadrul procuraturii, iar în privința afacerii în domeniu energetic – de la cetățenii cu care a discutat la întâlnirile electorale. Morari a menționat că informațiile sunt false.

Costiuc a ieșit învingător într-un litigiu cu compania „HORUS”. Este vorba despre cauza în care compania l-a învinuit de răspândirea informațiilor false. Scandalul între liderul PPDA și directorul general al companiei a fost presărat cu replici piperate. Vasile Costiuc declara că a fost avertizat că ar „putea dispărea”, iar Valentin Balan l-a comparat cu „personajele din Păcală și Tândală”, făcând aluzie la cușma de cârlan pe care o poartă președintele DA.

Magistratul Eduard Galușceac, de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a dispus respingerea cererii înaintată de consorțiul „HORUS” împotriva partidului „Democrația Acasă”. Juriștii companiei au solicitat în instanță recunoașterea necorespunderii realității și dezmințirea informațiilor făcute publice de Vasile Costiuc. Instanța de fond a decis însă că formațiunea politică a fost atrasă fără motive întemeiate în judecată și a dispus ca „HORUS” să-i acopere cheltuielile pentru asistență juridică în sumă de 5000 de lei.

Vasile Costiuc a declarat în spațiul public că în sectorul securității energetice s-ar face diversiuni prin intermediul companiei „HORUS” și că grupul ar fi încheiat mai multe tranzacții dubioase, inclusiv la procurarea întreprinderii Vibropribor în 2017. În replică, Grupul “HORUS” a subliniat că a procurat întreprinderea în condiții perfect legale, „în cadrul unei licitații publice organizate de către instituțiile abilitate ale statului. Era a 20-cea licitație publică organizată pentru comercializarea acestei întreprinderi. La precedentele 19 licitații publice nu s-a găsit niciun cumpărător, uzina fiind ruinată la propriu, nu doar economic. La momentul procurării singura subdiviziune care funcționa era hala mecanică, ce producea doar câteva tipuri de construcții metalice simple”.

De altfel, în instanțele de judecată se află pe rol cel puțin șapte cauze în care mai multe persoane, printre care Val Butnaru, Arcadie Vicol, Andrei Sîrbu, Sergiu Moraru și alții, își apără onoarea. În toate aceste litigii, Costiuc are calitatea de pârât.

Live-uri scandaloase, cu pumni

Costiuc a ajuns în atenția oamenilor legii după ce a luat la pumni agentul de pază al unui hotel din oraş. În urma loviturilor, angajatul s-ar fi ales cu o comoţie cerebrală. Au fost însă situații în care și Costiuc a fost cel lovit.

Un alt incident este cel în care Costiuc a făcut un live de la casa ministrului Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu. În luna septembrie 2023, acesta a publicat pe internet un filmuleț în care arată locuința ministrului. Costiuc îl acuza pe ministru că ar locui într-o casă de milioane pe care nu ar fi trecut-o în declarația de avere și interese personale.

Ministrul a reacționat la acuzațiile aduse, menționând că informațile sunt false. Tot atunci, Buzu a anunțat că va ataca în instanța de judecată persoanele responsabile pentru denigrare și informare, ceea ce a și făcut, dar ulterior a pierdut procesul în prima instanță.

„Locuința este declarată în declarația de avere și interese personale. Deoarece nu sunt proprietarul efectiv al imobilului, iar dreptul de a locui în casă a fost dobândit printr-un acord verbal de abitație, unele informații ce țin de adresă și numele proprietarului sunt hașurate, în conformitate cu legislația în vigoare”, a precizat ministrul.

Constatarea despre indicarea corectă a casei de locuit în declarația de avere a fost făcută și de ANI, în luna octombrie 2023. De asemenea, potrivit inspectorului, „pe parcursul perioadei deţinerii funcţiei de demnitate publică (16.02.2023-prezent), Alexei Buzu împreună cu membrii familiei sale, nu au dobândit cu drept de proprietate careva bunuri imobile sau bunuri mobile care ar reprezenta obiectul declarării”.

În căutarea unei Moldove… conservatoare, după modelul Trump

Ultima perioadă, liderul Democrația Acasă a fost criticat pentru aparițiile sale publice alături de persoane controversate. Este vorba și despre conferința MEGA, organizată, la CHișinău, de Mișcarea cu același nume „Make Europe Great Again” (Să facem Europa măreață din nou) a conservatorilor europeni, care susțin ideea preluării modelului implementat de Trump pentru toată Europa.

La eveniment au participat mai mulți reprezentanți ai Partidului AUR din România, dar și politicieni moldoveni, conectați la oligarhul Ilan Șor, refugiat la Moscova. Multe figuri publice, care au susținut discursuri publice la eveniment, au fost criticate pentru că au acceptat invitația.

Costiuc a declarat că această conferință nu a reprezentat decât o platformă de discuții, cu politicieni de diferite culori. Într-un mesaj pe contul său de Facebook, politicianul, unionist convins cândva, îndeamnă ca valorile conservatoare să fie promovate.

„Cum spune domnul profesor Dungaciu – sa construim lumea lui Donald Trump la Chișinău”, afirma Costiuc.

Conferința a fost organizată pe banii partidului AUR, iar unii participanți nu au fost lăsați să intre în Republica Moldova. Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a explicat că aceștia „urmau să participe la un eveniment cu organizatori obscuri, fără transparență de finanțare și cu legături dubioase cu gruparea criminală Șor. În baza informațiilor, unii participanți și organizatori au scopul de a promova o agendă extremistă, de subminare a integrității teritoriale și a democrației din Republica Moldova.”

On-line a susținut un discurs și liderul AUR, George Simion, care nu a putut intra în Republica Moldova din cauza interdicției prelungită cu însă cinci ani. Acesta a acuzat autoritățile de dictatură, susținută de instituțiile europene.

La alegerile prezidențiale din România, Costiuc l-a susținut pe Simion și a fost surprins de mai multe ori la București, în compania președintelui partidului AUR, care are filială și la Chișinău.

Bani de pe rețelele de socializare și de la partid

Conform declarației de avere și interese depusă la CEC, Vasile Costiuc este unul dintre cei mai „săraci” lideri de partid. Pe parcursul anului 2024, acesta a încasat de la partid 120 de mii de lei, la care se adaugăvenitul pentru activitatea pe rețelele de socializare – aproximativ 100 de mii de lei. Soţia politicianului a câştigat în perioada respectivă aproximativ 220 mii de lei în funcția de director de grădiniță

La alegerile din România, Costiuc a câștigat 1400 de euro. Familia Costiuc deține, din 2020, un apartament cu suprafața de 61,5 m.p. în valoare de 34,5 mii de dolari, în baza unui contract de vânzare/cumpărare.

Costiuc declară și un atuturism Mercedes, procurat în 2024. Acesta a fost produs în 2015 și l-a costat pe politician 360 de mii de lei. Canidatul la funcția de deputat a contractat anul trecut și un credit de 100 de mii de lei, pentru doi ani.

Anii precedenți, politicianul nu raportase mijloace de transport, deşi era văzut permanent la volanul unui microbuz, despre care ulterior a declarat că îi aparține, doar că este înregistrat pe numele cumnatului său.

Costiuc mai deține, din anul 2009, un teren agricol cu suprafața de 0,2426 ha, în valoare de 5800 de lei.