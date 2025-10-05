Olga Gherghelijiu: „Această instituție m-a primit cu brațele deschise și mă îmbrățișează și acum” / VIDEO

Ziua profesională a lucrătorilor din învățământ ne dă un motiv în plus să ne amintim de dascălii noștri. Printre profesorii din Soroca iubiți și respectați este și Olga Gherghelijiu, directoare adjunctă a Liceului Teoretic „Ion Creangă”.

Câțiva elevi de la acest liceu și-au propus să o descoase ca să afle mai multe despre prima zi în calitate de profesoară, cele mai importante amintiri legate de școală, dar și ce simte când pune nota doi.

Reportaj realizat în cadrul studioului pentru tineri MoJo, de la „Observatorul de Nord”, dacă vrei să faci parte din echipa noastră, ne poți scrie AICI.

