Vreme schimbătoare în Soroca pe 5 octombrie

Duminică, 5 octombrie, locuitorii raionului Soroca vor avea parte de o zi cu vreme variabilă: dimineața începe cu nori și cer parțial acoperit, temperaturile urcă la valori plăcute în timpul zilei, iar seara revin ploile.

Prognoza meteo pentru Soroca arată că temperaturile se vor situa între +9°C și +15°C. Cerul va fi mai mult noros în prima parte a zilei, dar spre amiază se așteaptă momente cu soare printre nori, ceea ce va face ca atmosfera să fie mai plăcută.

După-amiaza aduce cea mai ridicată valoare a zilei, de +15°C, însoțită de cer parțial acoperit și vânt slab. Spre seară, însă, vremea se schimbă din nou: ploile își fac apariția, iar temperaturile coboară la aproximativ +11°C.

Ziua de duminică va fi una cu de toate pentru soroceni: cer noros, câteva ore cu soare și ploi spre seară. Este recomandat ca activitățile importante în aer liber să fie planificate la orele prânzului, când vremea va fi mai stabilă și mai caldă.


