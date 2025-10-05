Așa s-a votat la Niorcani: Blocul Electoral Patriotic mult peste PAS

De către
OdN
-
0
150

La Niorcani, votul exprimat pe 28 septembrie 2025 a confirmat duelul electoral dintre Blocul Electoral Patriotic și PAS, însă rezultatele arată și o prezență solidă a Partidului Nostru.

Conform datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, clasamentul se prezintă astfel:

  • Blocul Electoral Patriotic84 voturi

  • Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS)37 voturi

  • Partidul Nostru16 voturi

  • Blocul Electoral „Alternativa”13 voturi

În Niorcani, Blocul Electoral Patriotic a obținut primul loc cu 84 de voturi, fiind urmat de PAS, cu 37 de sufragii, și de Partidul Nostru, cu 16 voturi. Alte formațiuni, precum „Democrația Acasă” și Blocul „Alternativa”, au reușit scoruri moderate, dar semnificative în peisajul local.

Rezultatele confirmă că în această localitate se păstrează trendul general al raionului Soroca: o competiție strânsă între Blocul Patriotic și PAS, cu un electorat stabil pentru Partidul Nostru.

Vedeți AICI rezultatele și pe celelalte localități din raionul Soroca.

Sursa informațiilor: Consiliul electoral de Circumscripţie Soroca nr. 29


Articolul precedentHoroscop 5 octombrie: o zi a deciziilor importante pentru zodii
Articolul următorVreme schimbătoare în Soroca pe 5 octombrie
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.