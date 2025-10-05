Așa s-a votat la Niorcani: Blocul Electoral Patriotic mult peste PAS

De către

La Niorcani, votul exprimat pe 28 septembrie 2025 a confirmat duelul electoral dintre Blocul Electoral Patriotic și PAS, însă rezultatele arată și o prezență solidă a Partidului Nostru.

Conform datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, clasamentul se prezintă astfel:

Blocul Electoral Patriotic – 84 voturi

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 37 voturi

Partidul Nostru – 16 voturi

Blocul Electoral „Alternativa” – 13 voturi

În Niorcani, Blocul Electoral Patriotic a obținut primul loc cu 84 de voturi, fiind urmat de PAS, cu 37 de sufragii, și de Partidul Nostru, cu 16 voturi. Alte formațiuni, precum „Democrația Acasă” și Blocul „Alternativa”, au reușit scoruri moderate, dar semnificative în peisajul local.

Rezultatele confirmă că în această localitate se păstrează trendul general al raionului Soroca: o competiție strânsă între Blocul Patriotic și PAS, cu un electorat stabil pentru Partidul Nostru.

Sursa informațiilor: Consiliul electoral de Circumscripţie Soroca nr. 29