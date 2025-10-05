Așa s-a votat la Ruslanovca: Blocul Electoral Patriotic are priză la săteni

De către

La Ruslanovca, scrutinul din 28 septembrie 2025 a fost câștigat de Blocul Electoral Patriotic, urmat de PAS și Partidul „Democrația Acasă”.

Conform datelor oficiale prezentate de Consiliul Electoral de Circumscripție Soroca nr. 29, cele mai multe voturi au fost distribuite astfel:

Blocul Electoral Patriotic – 104 voturi

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – 29 voturi

Blocul Electoral „Alternativa” – 12 voturi

Blocul Electoral Patriotic s-a impus la Ruslanovca cu 104 sufragii, având un avans consistent față de PAS, care a acumulat 29 de voturi. „Democrația Acasă” a obținut 5 voturi, iar Blocul „Alternativa” și Mișcarea Respect Moldova au înregistrat rezultate modeste.

Rezultatele confirmă tendința generală din raionul Soroca, unde Blocul Electoral Patriotic și PAS domină topurile locale, iar celelalte formațiuni rămân la nivelul unor opțiuni secundare pentru electorat.