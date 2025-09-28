O soroceancă stabilită în China a parcurs 1.400 km pentru a vota la alegerile parlamentare

Ana Ivanova, originară din satul Vasilcău și stabilită de aproape un deceniu în China, a demonstrat astăzi ce înseamnă implicarea civică. Împreună cu copiii săi, ea a călătorit aproximativ 1.400 de kilometri, de la Changsha până la Beijing, pentru a-și exercita dreptul de vot la scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025.

„Astăzi am votat pentru un viitor mai bun, pentru țara noastră, pentru casa noastră. Mulțumesc din suflet Ambasadei Republicii Moldova din China pentru primirea caldă și pentru grija oferită cetățenilor în aceste două zile”, a menționat Ana.

Într-un comunicat, Ambasada Republicii Moldova la Beijing a subliniat gestul Anei Ivanova, descriindu-l drept „o adevărată lecție de implicare civică și dragoste față de țară”, și a mulțumit tuturor celor care, asemenea ei, depășesc distanțele pentru a participa la procesul democratic.

Printre primii alegători care și-au exprimat votul s-au numărat Marin, student la IT stabilit la Beijing, și Alexandra, studentă în Statele Unite, aflată temporar într-un program de schimb de experiență în Hong Kong.

În Republica Moldova, peste trei milioane de cetățeni sunt așteptați astăzi la urne. În Registrul de Stat al Alegătorilor figurează 3.299.396 de persoane cu drept de vot, iar secțiile sunt deschise între orele 07:00 și 21:00.