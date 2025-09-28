„Colțișor de Moldova” la o secție de votare din Italia. Cum arată

O secție de votare din Italia s-a transformat astăzi într-un adevărat „colțișor de Moldova”. La secția nr. 38/144 din orașul Bergamo, alegătorii au fost întâmpinați cu covoare moldovenești, o masă încărcată cu bucate tradiționale și obiecte brodate în stil moldovenesc.

Potrivit moldovencei Ludmila Baltatu, care a publicat imagini și impresii pe rețelele sociale, secția de votare nr. 38/144 din Bergamo este situată pe strada Ruggeri da Stabello, 34.

„Vă așteptăm cu mare drag”, a scris Ludmila Baltatu.

Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, la ora 11:53, în Italia au votat deja 20.191 de cetățeni moldoveni. Ponderea cea mai mare o au femeile – 63,54% (12.830 de persoane), în timp ce bărbații reprezintă 36,46% (7.361 de persoane).

Cei mai activi alegători sunt cei cu vârste cuprinse între 36 și 45 de ani (24,3%), urmați îndeaproape de categoriile 46-55 de ani și 56-65 de ani, fiecare cu câte 23,9%.

În acest an, în Italia au fost deschise 75 de secții de votare pentru comunitatea numeroasă a moldovenilor din peninsulă, iar autoritățile estimează o participare semnificativă.

Amintim că în Republica Moldova astăzi au loc alegeri parlamentare. La urne sunt așteptați peste trei milioane de votanți, în Registrul de Stat al Alegătorilor fiind înscriși 3.299.396 de cetățeni cu drept de vot. Au drept de vot cei care au vârsta de 18 ani, împlinită inclusiv în ziua alegerilor. Secțiile de votare sunt deschise de la ora 07:00 până la 21:00.

Alegătorii din diasporă vor putea vota în 301 secții deschise peste hotare. Participarea este posibilă cu pașaportul moldovenesc, chiar și expirat, sau cu buletinul ori cartea de identitate, inclusiv cele provizorii.

Pentru alegătorii din regiunea transnistreană, autoritățile au deschis 12 secții de votare, care vor asigura participarea acestora la scrutinul din 28 septembrie.

sursa: Știri.md.