O familie de moldoveni din China a parcurs 2.000 km pentru a vota

O familie de moldoveni care locuiește în China a parcurs aproape 2.000 de kilometri pentru a-și exercita dreptul de vot la alegerile parlamentare. Despre acest gest a anunțat Ambasada Republicii Moldova în China.

Este vorba despre Vitalie și Irina, care, împreună cu fiul lor, au călătorit din Hong Kong până la Beijing pentru a participa la scrutin.

„Gestul lor este o mărturie vie a responsabilității civice și a legăturii puternice cu Republica Moldova, demonstrând că dorința de a contribui la viitorul țării depășește distanțele și efortul drumului. Mulțumim tuturor compatrioților care, asemenea familiei Vitalie și Irina, depășesc mii de kilometri pentru a participa la procesul electoral. Fiecare vot contează și apropie diaspora de casă”, a transmis instituția diplomatică pe rețelele sociale.

În Republica Moldova astăzi au loc alegeri parlamentare. La urne sunt așteptați peste trei milioane de votanți, în Registrul de Stat al Alegătorilor fiind înscriși 3.299.396 de cetățeni cu drept de vot. Au drept de vot cei care au vârsta de 18 ani, împlinită inclusiv în ziua alegerilor. Secțiile de votare sunt deschise de la ora 07:00 până la 21:00.

sursa: newsmaker.md.