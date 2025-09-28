La vot în rochie de mireasă. Un cuplu a mers la urne în ziua nunții

Dragostea și responsabilitatea civică pot merge mână în mână. Un cuplu din Ialoveni a demonstrat acest lucru chiar în ziua nunții lor. Îmbrăcați în ținutele de ceremonie, mirele și mireasa și-au făcut timp să treacă pe la secția de votare nr. 21/4, deschisă în incinta Liceului Teoretic „Andrei Vartic” din oraș.

Gestul lor a atras atenția celor prezenți și a fost întâmpinat cu zâmbete și aplauze, fiind un exemplu de implicare civică și respect față de comunitate.

Cei doi au arătat că participarea la vot poate fi la fel de importantă ca marele „Da” din ziua nunții.

