Moldovenii din SUA și Canada au început să voteze

În Statele Unite, moldovenii și-au început ziua la urne. Primele secții de votare și-au deschis ușile pentru cetățenii noștri din New York și Washington D.C.

Votul în diaspora continuă în toate țările, între orele 07:00–21:00 (ora locală), La New York se votează. Alegătorii sunt așteptați la biroul electoral nr. 38/271 din incinta Reprezentanței Permanente a Republicii Moldova pe lângă ONU. Adresa: 35 East 29 Street.

La fel și, moldovenii din Canada au ieșit la vot. Secțiile de vot din Montreal, Ottawa și Toronto și-au deschis ușile, iar cetățenii noștri își exercită dreptul la vot.

Ultimele secții de votare vor fi deschise la ora 17:00, patru în SUA și una în Canada. Totodată, la ora 15:00 s-a încheiat votul în Japonia, unde au votat 91 de persoane, iar la ora 16.00 s-a încheiat votul în Beijing.

Cetățenii Republicii Moldova din diasporă pot vota la orice secție de votare, indiferent de statutul lor pe teritoriul statului gazdă, prezentând unul dintre următoarele acte: pașaportul cetățeanului Republicii Moldova (inclusiv expirat); buletinul de identitate valabil; buletinul de identitate provizoriu.

