Soroca, printre cele mai active raioane la scrutinul parlamentar

Potrivit Comisiei Electorale Centrale, până la ora 15:30, raionul Dondușeni a înregistrat cea mai mare prezență la urne, cu 11.031 de alegători, ceea ce reprezintă 36,39% din totalul celor înscriși pe liste.

În topul prezenței la vot se regăsesc și alte raioane din nordul țării: Criuleni – 20.825 de votanți (35,91%), Rezina – 12.709 (34,72%), Șoldănești – 10.481 (34,22%), Florești – 22.555 (33,84%) și Soroca – 24.627 de alegători (33,07%), demonstrând astfel că nordul Moldovei este printre cele mai active regiuni în procesul electoral.

Și în capitală participarea este ridicată. Până la 15:30 s-au prezentat la urne 263.604 de alegători, ceea ce înseamnă aproape 39% din totalul votanților.

Astăzi, în Republica Moldova au loc alegeri parlamentare, în cadrul cărora cetățenii aleg cei 101 deputați ai Parlamentului. Pragul electoral este stabilit la 5% pentru partide, 7% pentru blocurile electorale și 2% pentru candidații independenți.

În total, 2.274 de secții de votare sunt deschise pe teritoriul țării și peste hotare, iar procesul de votare se desfășoară până la ora 21:00.


