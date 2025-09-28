Alegeri parlamentare 2025: Peste 140 de cazuri de încălcare a legislației

În Republica Moldova astăzi au loc alegeri parlamentare. La urne sunt așteptați peste trei milioane de votanți, în Registrul de Stat al Alegătorilor fiind înscriși 3.299.396 de cetățeni cu drept de vot. Au drept de vot cei care au vârsta de 18 ani, împlinită inclusiv în ziua alegerilor. Secțiile de votare sunt deschise de la ora 07:00 până la 21:00.

(16:18) Se votează activ în toate circumscripțiile din țară. Cea mai înaltă rată se înregistrează în raioanele Dondușeni și Soroca, unde au votat circa 38% și, respectiv, peste 34% dintre alegători.

În Chișinău, la urne s-au prezentat circa 280.000 de alegători, ceea ce reprezintă peste 40%.

„La secțiile de vot deschise pentru alegătorii din stânga Nistrului, până acum s-au prezentat 9.300 de cetățeni. Cu privire la informațiile despre aglomerațiile de pe poduri, Poliția este prezentă la fața locului și gestionează situația”, a menționat șefa CEC, Angelica Caraman.

Până acum, în străinătate au votat circa 170.000 de alegători. La ora 15:00, ora Chișinăului, a fost închisă secția de vot din Japonia, la care au votat 91 de cetățeni. La această oră s-a închis și secția din Beijing, China.

Potrivit președintei CEC, tot la ora asta se deschis secțiile de vot de pe coasta de est a SUA.

„CEC și MAE au asigurat toate secțiile de vot din străinătate cu suficiente buletine. Cu regret, avem înregistrate situații în străinătate, în unele secții au fost semnalate alerte cu bombă. Instituțiile responsabile au intervenit, iar alegătorii și membrii organelor electorale au fost evacuați. Funcționarii electorali au fost instruiți și știu pașii care trebuie luați. Este un protocol clar elaborat de CEC. Procesul de vot a fost suspendat temporar pentru a fi efectuate verificările necesare. La această etapă, votarea în aceste secții continuă în condiții de siguranță, cu excepția a două secții din Bruxelles”, a menționat Angelica Caraman.

În țară, oamenii legii au înregistrat 141 de cazuri de încălcare a legislației, printre care afișaj electoral, cazuri de agitație electorală, cazuri de transportare a alegătorilor, bănuială rezonabilă de corupere a alegătorilor, fotografierea buletinelor, deteriorarea buletinelor și a unei ștampile, cazuri de lipsă a alegătorilor în listele de bază.

