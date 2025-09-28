Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 29 septembrie – 5 octombrie 2025

Horoscop săptămânal Berbec: 29 septembrie – 5 octombrie 2025

Pentru a avea succesul pe care ți-l dorești este nevoie să acționezi prompt. Indiferent de modul în care te simți, reuşeşti totuși să pui în aplicare orice idee îţi traversează mintea. Zilele acestea de toamnă te reconectează cu natura. Alegi des activități în aer liber deoarece acestea te revigorează și te echilibrează emoțional.

Horoscop săptămânal Taur: 29 septembrie – 5 octombrie 2025

Trebuie să lucrezi la stilul de comunicare. Punctul tău de vedere este de multe ori susţinut de energia astrelor, însă acest lucru te dezavantajează în situațiile delicate în care te vei afla la muncă. Chiar dacă conflictele fac parte din viața noastră de zi cu zi, a fi mereu în defensivă este dăunător pentru starea ta de bine.

Horoscop săptămânal Gemeni: 29 septembrie – 5 octombrie 2025

Unele situații de la birou te forțează să îți pătezi integritatea. Această situație devine principala ta motivație în găsirea unui alt loc de muncă. Recunoști faptul că nu te poți adapta din mers la anumite situații și nici nu mai alegi să te scuzi pentru asta. Zilele noii săptămâni aduc proiecte noi în plan personal.

Horoscop săptămânal Rac: 29 septembrie – 5 octombrie 2025

Deși săptămâna este destul de liniștită din punct de vedere emoțional, nu reușești să îți explici starea de agitație care îți cuprinde simțurile. Totul pare să fie învăluit într-o aură întunecată. De cele mai multe ori, controlul nu este în mâinile tale și asta te îngrozește. Oare cum ar arăta zilele tale dacă ai lăsa ca totul să decurgă de la sine?

Horoscop săptămânal Leu: 29 septembrie – 5 octombrie 2025

Modul în care acționezi denotă un fel de blocaj care nu te lasă să privești cu claritate către propria persoană. Mai ales având în vedere evenimentele din această săptămână, poate merită să rămâi mai mult cu tine. Weekend-ul este întotdeauna pentru timp cu cei dragi, chiar dacă uneori este nevoie să și lucrezi pentru proiectele de la birou.

Horoscop săptămânal Fecioară: 29 septembrie – 5 octombrie 2025

Modul condiționat în care îți oferă unii oameni afecțiune te face să îți pui întrebări extrem de dure în raport cu propria identitate emoțională. Simți ca și cum ești mai mereu la dispoziția celor din jur. Este indicat să fii mai superficială atunci când vine vorba de cei din jur sau de modul în care alegi să le satisfaci nevoile.

Horoscop săptămânal Balanță: 29 septembrie – 5 octombrie 2025

Prieteniile, al căror rost nu vei reuși să îl mai înțelegi, te vor forța să renunți. Contextele profesionale în care te vei afla te vor scoate constant din zona de confort. Ai multe proiecte în derulare și simți că nu avansezi cu acele lucruri care chiar îți aduc împlinire. O să fii mai blândă cu tine atunci când vei ajunge să te iubești cu adevărat.

Horoscop săptămânal Scorpion: 29 septembrie – 5 octombrie 2025

Atitudinea diplomată are efecte pozitive asupra echilibrului pe care îl resimți. Ideile tale pot fi puse în aplicare atunci când crezi cu adevărat în ele. Susținerea celor din jur îți este de ajutor, mai ales în situațiile critice. Natura ta schimbătoare va tinde să creeze confuzie în parteneriatele profesionale.

Horoscop săptămânal Săgetător: 29 septembrie – 5 octombrie 2025

Atunci când vine vorba de lucruri delicate, nu îți place să exagerezi starea de fapt. Ești discretă și această calitate te recomandă mai ales atunci când cei din jur au nevoie de intimitate și înțelegere necondiționată. La birou lucrurile nu se vor schimba în această săptămână deoarece sunt la mijloc tot felul de ambiții pe care nu le înțelegi.

Horoscop săptămânal Capricorn: 29 septembrie – 5 octombrie 2025

Îți place să acționezi la nivel oficial și nu te ascunzi niciodată în spatele aparențelor, indiferent de cât de confortabilă poate fi o astfel de eschivare. Regulile sunt importante pentru tine deoarece îți oferă un cadru mai sigur de acțiune. Zilele acestei săptămâni sunt pline de activități sociale la care vei participa cu mare drag.

Horoscop săptămânal Vărsător: 29 septembrie – 5 octombrie 2025

Lăsându-te purtată de ceea ce reprezinți ca femeie, atragi invidia celor din jur. Majoritatea „rivalilor” încearcă să îți influențeze alegerile tocmai pentru a-ți face drumul spre succes mult mai anevoios. Venus va fi destul de activ în casa familiei și de aceea vei fi nevoită să iei decizii importante în acest sector al vieții.

Horoscop săptămânal Pești: 29 septembrie – 5 octombrie 2025

Nu mai vorbești despre sine așa cum o făceai altădată și asta pentru că ai devenit mult mai rezervată. Viața nu îți mai este expusă celor din jur. Relațiile de prietenie trec prin tot felul de dinamici pe care îți este greu să le mai înțelegi. Cel mai bine ar fi să te concentrezi pe ceea ce îți aduce împlinire.

