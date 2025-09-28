Rezultatele alegerilor la Soroca. PAS pe primul loc, urmat de „Blocul Patriotic”

La Soroca au fost procesate 71 din cele 74 de secții de votare, ceea ce reprezintă 95,95% din total. În urma scrutinului, au fost înregistrate 29.949 de voturi valabil exprimate.

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) s-a clasat pe primul loc cu 38,19% (11.439 voturi), fiind urmat de „Blocul Patriotic” cu 35,19% (10.538 voturi). Pe locul trei se află Partidul Nostru, cu 8,38% (2.510 voturi), iar pe locul patru Platforma Demnitate și Adevăr (PPDA) cu 7,07% (2.117 voturi).

Restul formațiunilor au obținut scoruri mai modeste: Blocul Electoral „Alternativa” – 5,33% (1.597 voturi), Andrei Năstase – 1,20% (360 voturi), PP PSDE – 0,80% (240 voturi), CUB – 0,77% (231 voturi), MRM – 0,60% (180 voturi), Olesea Stamate – 0,40% (120 voturi), PNM – 0,32% (96 voturi) și Blocul Electoral „Împreună” – 0,28% (84 voturi).


