Drochia: PAS pe primul loc, Blocul Patriotic la mică distanță

La Drochia au fost procesate toate cele 48 de secții de votare, ceea ce reprezintă 100% din total. În urma scrutinului, au fost înregistrate 28.496 de voturi valabil exprimate.

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) s-a clasat pe primul loc cu 31,74% (9.044 voturi), fiind urmat îndeaproape de „Blocul Patriotic”, care a obținut 29,85% (8.506 voturi).

Pe locul trei se află Partidul Nostru, cu 17,40% (4.959 voturi). Urmează Blocul Electoral „Alternativa”, care a acumulat 8,39% (2.391 voturi), și Platforma Demnitate și Adevăr (PPDA), cu 5,96% (1.698 voturi).

Restul formațiunilor au înregistrat rezultate mai reduse: