O femeie s-a vindecat de un cancer în fază terminală. Medicii nu înțeleg cum a fost posibil

Doina Lehaci, o casnică de 55 de ani din Suceava, cu metastază cauzată de un cancer de col uterin, a uimit lumea medicală după ce s-a vindecat miraculos. Femeia va face acum obiectul unor studii ştiinţifice pentru ca medicii să înţeleagă cum a reuşit să ocolească moartea, scrie oficialmedia.com

O femeie de 55 de ani din judeţul Suceava, bolnavă de cancer în stadiu terminal, a reuşit să se vindece în mod miraculos de cumplita maladie, deşi medicii îi mai dădeau doar câteva luni de trăit.

Femeia a fost diagnosticată în urmă cu doi ani. Atunci avea pelvisul plin de metastaze inoperabile. Tumorile au dispărut însă din corpul ei în mod cu totul miraculos.

La ultima consultaţie, la doi ani de la diagnostic, medicii de la Suceava au declarat-o perfect sănătoasă.

Doina Lehaci este căsătorită, are 55 de ani, locuieşete în comuna Sadova şi este casnică. Femeia are doi copii, un băiat de 25 de ani şi o fată de 37 de ani, care i-a dăruit doi nepoţi.

Femeia şi-a descoperit cancerul în 2012, iar în ianuarie 2013 a făcut 15 şedinţe de radioterapie la Iaşi. După ce s-a întors la Suceava, femeia a început să facă chimioterapie. A terminat cura cu citostatice în iulie 2013. Tratamentul nu a dat însă rezultate, iar medicii i-au spus că mai are doar câteva luni de trăit.

Femeia a apelat la metode alternative de tratament. Cei doi copii i-au căutat variante de tratament pe internet şi s-au oprit la rocile vulcanice (n.r. zeolit), o metodă care ar „detoxifia organismul”. În paralel, au apelat şi la alte tratamente mai puţin agreate de medicina modernă

„Timp de un an am încercat tot ce se zicea că ar face bine. În afară de pastilele cu minerale extrase din pietre am luat apă cu lămâie, apă cu bicarbonat de sodiu, dar şi leacul anticancer al Monicăi Tatoiu, bazat pe lăptişor de matcă, miere de salcâm, propolis şi polen”, mărturiseşte Doina Lehaci.

„Nu-mi vine să cred că nu mai am cancer”

Femeia şi-a schimbat radical dieta, a redus carnea şi dulciurile din alimentaţie şi s-a axat pe sucuri de fructe şi legume, în special sfeclă roşie, ţelină, păstârnac, ridiche şi varză. A citit cărţi întregi cu rugăciuni şi a mers în pelerinaj pe la mai multe lăcaşuri de cult din judeţ şi din ţară. Nu ştie ce anume a ajutat-o să se vindece ca prin minune, dar dacă ar fi să-şi dea cu părerea ar spune că în primul rând bunul Dumnezeu. Şi apoi celelalte.

„Încă nu-mi vine să cred că mai trăiesc şi că nu mai am cancer”, este uluită femeia.

La fel de surprins este şi doctorul Sorin Hîncu, cel care i-a văzut atât primele cât şi ultimele analize. Nu a găsit încă nicio explicaţie pentru miraculoasa vindecare.

„Vindecarea de cancer este dictată de patru elemente. Unul este forma de cancer, altul stadiul în care se găseşte boala, celelalte fiind tratamentul şi starea biologică a pacientului, adică vârsta, imunitatea etc.. În general vorbind, un cancer de col uterin în stadiul IV nu mai beneficiază de resurse terapeutice care să asigure vindecarea, singura recomandare fiind tratamentul oncologic paleativ. Un astfel de cancer se vindecă doar în faze incipiente, I, II, când poţi să îndepărtezi chirurgical tumora şi apoi să recurgi la celelalte metode clasice, cum ar fi radioterapia sau chimioterapia”, explică dr. Sorin Hîncu.

„Este un caz neobişnuit, care va face obiectul unei lucrări ştiinţifice şi va fi prezentat la congresele de medicină”, a mai declarat dr. Sorin Hîncu pentru Monitorul de Suceava.