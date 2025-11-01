ANALIZĂ: Tranzacțiile imobiliare din Republica Moldova ating un minim istoric, în timp ce creditele ipotecare cresc la un nivel record

Piața imobiliară din Republica Moldova traversează o perioadă de stagnare, înregistrând cel mai mic număr de tranzacții comerciale cu locuințe din ultimii cel puțin 20 de ani. Pe de altă parte, creditele ipotecare acordate de către bănci ating maxime istorice, devenind principalul instrument financiar prin care cetățenii își pot procura o locuință. Declarațiile au fost făcute de către Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS „Viitorul”, vineri, 31 octombrie 2025, în cadrul emisiunii săptămânale „Analize economice cu Veaceslav Ioniță”.

Potrivit datelor analizate de către expert, în 2023 în Republica Moldova au fost efectuate 36,9 mii de tranzacții comerciale cu locuințe, iar în 2024 – 36,1 mii. În primele nouă luni ale anului 2025 s-au înregistrat doar 24,6 mii de tranzacții, unul dintre cele mai scăzute niveluri din istoria țării. Estimările arată că anul 2025 se va încheia cu aproximativ 35 de mii de tranzacții imobiliare, marcând un minim istoric.

Situația este și mai accentuată în municipiul Chișinău, spune expertul, unde numărul tranzacțiilor a scăzut drastic. Dacă în 2023 au fost 19,8 mii de tranzacții, în 2024 s-au înregistrat 23,7 mii, iar în primele nouă luni ale anului 2025 – doar 11,29 mii. În trimestrul III din acest an, capitala a consemnat cel mai mic număr de tranzacții din ultimele două decenii – aproximativ 3240, după un precedent minim de 3250 în trimestrul II. Proiecțiile arată că anul 2025 se va încheia cu circa 17 mii de tranzacții imobiliare în Chișinău.

Veaceslav Ioniță susține că dacă în 2023 băncile comerciale au acordat 4100 de credite ipotecare, în 2024 numărul acestora a crescut la 7400, iar în primele nouă luni ale anului 2025 s-au înregistrat deja 6360. Până la sfârșitul anului, se estimează un total de 7.800 de credite ipotecare acordate, un nou record pentru sistemul bancar moldovenesc. Valoarea totală a creditelor ipotecare noi contractate a crescut spectaculos de la 0,5 mlrd/lei în 2015, la 2,8 mlrd/lei în 2020, la 8,1 mlrd/lei în 2024 și la 11,7 mlrd/lei în trimestrul trei din 2025. Veaceslav Ioniță estimează că până la sfârșitul anului volumul creditelor ipotecare noi va depăși 12 miliarde lei.

Economistul mai declară că raportul dintre creditele ipotecare și numărul tranzacțiilor cu locuințe a crescut semnificativ — de la 2,7% în 2015 la 26,2% în trimestrul III din 2025. Explicațiile acestui fenomen ar fi că: o parte dintre cetățeni migrează de la credite de consum la credite ipotecare; alții accesează credite ipotecare pentru alte scopuri decât achiziția de locuințe. Totodată, tot mai mulți cumpărători folosesc credite pentru a completa economiile proprii, în contextul creșterii prețurilor la apartamente; dar și investitorii s-au retras de pe piață, reducând semnificativ tranzacțiile intermediare. În același timp, limitarea plăților în numerar i-a determinat pe unii cetățeni să recurgă la credite ipotecare pentru a-și legaliza fondurile proprii.

Analistul economic afirmă că valoarea medie a unui credit ipotecar a crescut de la 50 mii/euro în 2024 la 70,6 mii/euro în trimestrul III din 2025, pe fondul scumpirii accentuate a locuințelor și a majorării ratelor dobânzilor. Rata medie a dobânzii a urcat de la 7% în primul trimestru al anului la 8,2% în trimestrul III, urmare a politicii monetare mai stricte a Băncii Naționale a Moldovei. Astfel, cetățenii sunt afectați de o dublă presiune: creșterea prețurilor la imobile și majorarea costurilor creditelor. Portofoliul total al creditelor ipotecare din sistemul bancar a ajuns la 24,4 mlrd/lei, urmând să depășească 26 mlrd/lei până la sfârșitul anului.

Potrivit economistului, ponderea creditelor din domeniul construcțiilor în totalul creditelor bancare a crescut de la 18,8% în 2020 la 27,6% în trimestrul trei din 2025. Raportat la Produsul Intern Brut (PIB), creditele ipotecare au ajuns să reprezinte 7,1%, față de doar 3,9% în 2020.

„Deși piața imobiliară moldovenească se confruntă cu o reducere drastică a tranzacțiilor, creditarea ipotecară se află la cel mai înalt nivel din istorie. Creditele ipotecare devin astfel un „colac de salvare” atât pentru sistemul bancar, cât și pentru populația care nu are alte soluții de finanțare pentru achiziția unei locuințe”, a concluzionat Veaceslav Ioniță.