Fraudă într-o asociație de economii și împrumut: ani de înșelăciuni și zeci de contracte false

La Florești, o asociație de economii și împrumut s-a transformat, treptat, într-o sursă de falsuri, pierderi și neîncredere. Timp de mai mulți ani, conducerea instituției a falsificat zeci de contracte de credit și dispoziții de plată, prejudiciind clienți, membri și imaginea întregului sistem financiar cooperatist. Judecătoria Soroca, sediul Florești, a pus punct acestui dosar de amploare la 29 octombrie 2025.

Mecanismul: împrumuturi care nu au existat niciodată

Potrivit sentinței pronunțate de instanță, directoarea unei asociații de economii și împrumut din raionul Florești a falsificat, începând cu anul 2019, semnături și acte oficiale pentru zeci de contracte de credit. În documente apăreau sume ce variau de la câteva mii până la peste o sută de mii de lei — bani care, în realitate, nu au fost niciodată acordați.

În total, instanța a constatat peste 40 de episoade distincte de fals în acte oficiale, unele implicând și colaborarea altor persoane din cadrul asociației. Falsurile erau elaborate cu atenție: cereri de împrumut, contracte, dispoziții de plată, toate semnate în numele unor clienți care nu știau că figurează în documentele interne ale instituției.

Actele au fost folosite și păstrate în instituție până în 2022, când, după o verificare financiară, administratorul special numit prin hotărâre judecătorească a descoperit neregulile și le-a transmis organelor de anchetă.

De la credite fictive la un dosar penal cu zeci de volume

Faptele au fost descoperite treptat, pe măsură ce specialiștii au analizat arhiva internă a asociației. Raport după raport, expertizele tehnico-științifice au confirmat că semnăturile din numeroase contracte nu aparțineau persoanelor indicate. Unele documente purtau semnături ale aceleiași persoane falsificate de mai multe ori, în ani diferiți.

Procurorii au documentat, printre altele, situații în care contracte în valoare de 70 000, 80 000 sau chiar 100 000 de lei erau întocmite fictiv, fiind folosite pentru justificarea unor fluxuri interne de bani. În alte cazuri, aceeași persoană semna, pe hârtie, ca beneficiar al mai multor împrumuturi, fără ca acele credite să fi fost acordate.

Pe lângă falsificarea contractelor, inculpata principală a fost acuzată că a utilizat aceste documente false în relația cu organele de control și cu administratorul special, menținând aparența unei activități financiare legale.

Judecata: recunoaștere integrală a vinovăției

La ședința din 19 mai 2025, inculpatele au declarat că își recunosc integral vinovăția și au solicitat examinarea dosarului în baza probelor acumulate în faza de urmărire penală. Instanța a admis cererea, constatând că probele sunt clare și suficiente pentru pronunțarea unei sentințe.

În fața judecătorilor, inculpata principală a recunoscut că a condus asociația mai bine de 15 ani și că, din motive financiare și administrative, a recurs la falsificarea unor acte pentru „a acoperi lipsurile contabile”. Totodată, a spus că regretă faptele și că se află într-o situație socială dificilă, având în îngrijire o persoană cu dizabilitate severă.

Apărătorii au cerut pedepse cu suspendare, invocând circumstanțe atenuante, iar procurorii au solicitat aplicarea pedepsei cu închisoare.

Sentința: ani de închisoare, dar cu suspendare

Judecătoria Soroca, sediul Florești, a recunoscut vinovate persoanele implicate de comiterea infracțiunilor prevăzute la articolele 361 și 362 din Codul penal – fals în acte oficiale și uz de fals.

Pentru inculpata principală, instanța a stabilit o pedeapsă de 5 ani de închisoare, cu suspendarea executării pe un termen de 3 ani. Totodată, aceasta va trebui să achite cheltuielile judiciare și un prejudiciu moral de 10 000 de lei către părțile vătămate, inclusiv costurile de asistență juridică.

Pentru cealaltă inculpată, instanța a aplicat o pedeapsă de 4 ani de închisoare, cu executarea în penitenciar pentru femei, în urma cumulului parțial al infracțiunilor constatate.

Impactul: pierderea încrederii și lecțiile pentru sistemul cooperatist

Cazul a zguduit încrederea în asociațiile de economii și împrumut din nordul țării, instituții care au rolul de a susține financiar micii antreprenori și gospodăriile rurale. Lipsa controlului intern și vulnerabilitatea la abuzuri administrative au demonstrat cât de fragil poate fi sistemul când transparența lipsește.

Deși prejudiciile exacte nu au fost făcute publice, ancheta a scos la iveală un mecanism sistematic de falsificare și utilizare a documentelor, care a durat ani la rând. Sentința de la Florești reprezintă, potrivit magistraților, „un avertisment clar pentru toți cei care gestionează bani colectați de la comunitate”.