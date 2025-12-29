Negocierile din Florida: adevărata miză o reprezintă facilitarea unui contact direct între liderii de la Kiev și Moscova

Negocierile desfășurate în Florida între președintele Statelor Unite, Donald Trump, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, ar putea deschide calea către primul apel telefonic direct dintre liderul de la Kiev și președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, după mai bine de cinci ani. Informația este relatată de Fox News, care citează o sursă familiarizată cu detaliile discuțiilor, și este preluată de agenția ucraineană UNN.

Potrivit sursei citate, o eventuală convorbire directă între Zelenski și Putin ar reprezenta o victorie diplomatică majoră pentru Donald Trump, care este perceput de unii actori implicați drept unul dintre cei mai eficienți mediatori ai momentului în contextul războiului ruso-ucrainean, informează bucpress.eu.

Întâlnirea de duminică de la Mar-a-Lago a fost prezentată oficial drept un pas înainte în eforturile de relansare a negocierilor de pace sub conducerea lui Trump. Totuși, sursa Fox News subliniază că adevărata miză a acestor discuții o reprezintă facilitarea unui contact direct între liderii de la Kiev și Moscova, blocat de ani de zile.

„Dacă Putin ar fi acceptat să participe la convorbirea de duminică, acesta ar fi fost cel mai important rezultat în pregătirea negocierilor de pace și primul pas real către un proces de pace autentic”, a declarat sursa sub protecția anonimatului.

„Ar fi o victorie diplomatică clară pentru președintele Trump”, a adăugat aceasta. Potrivit aceleiași surse, Trump „pare cel mai de succes mediator, întrucât relația dintre Putin și Zelenski este una extrem de tensionată din punct de vedere emoțional, ceea ce face dialogul direct deosebit de dificil”.

Duminică, Donald Trump a confirmat public că a purtat o convorbire telefonică cu Vladimir Putin înainte de întâlnirea cu Volodimir Zelenski, descriind dialogul drept „bun și foarte productiv”, într-o postare pe rețeaua sa socială, Truth Social. Ulterior, vorbind cu jurnaliștii alături de președintele ucrainean, după sosirea acestuia în Florida, Trump a declarat că există „premise reale pentru un acord” și că procesul de negociere ar putea „avansa foarte rapid”.

„Cred că ne aflăm în faza finală a negocierilor și vom vedea ce urmează. În caz contrar, conflictul va continua mult timp. Fie se va încheia, fie va dura ani, iar milioane de oameni vor fi uciși”, a afirmat președintele SUA.

Întâlnirea din Florida a avut loc la câteva zile după ce Volodimir Zelenski a anunțat că a avut o „discuție bună” cu emisarul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, și cu Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, ambii fiind prezenți și la reuniunea de duminică.

Potrivit sursei citate de Fox News, înaintea întâlnirii, Zelenski ar fi manifestat o anumită stare de tensiune. „Zelenski este, de regulă, foarte emoționat înaintea unor discuții directe cu președintele Trump”, a precizat sursa. „El își concentrează atenția asupra fiecărui detaliu și studiază îndelung notițele pregătite pentru el de Departamentul de Politică Internațională și de Ministerul Afacerilor Externe”.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că negocierile cu Statele Unite au înregistrat progrese semnificative în urma întâlnirii cu președintele american Donald Trump, desfășurată la Mar-a-Lago, în Florida. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă comune, relatează audiovizualul public ucrainean Suspilne.

Potrivit lui Zelenski, părțile au convenit asupra a 20 de puncte ale unui plan de pace, documentul fiind acceptat în proporție de aproximativ 90%, în timp ce garanțiile de securitate pentru Ucraina sunt aproape integral stabilite.

Președintele SUA, Donald Trump, a confirmat apropierea unui acord final și a anunțat crearea unei echipe de lucru pentru continuarea negocierilor, din care fac parte emisarul special Steve Witkoff, Jared Kushner, generalul John Cain, secretarul de stat Marco Rubio și secretarul apărării Pete Hegseth.

Trump a declarat că au mai rămas „una sau două chestiuni dificile”, în special în ceea ce privește garanțiile de securitate, precizând totodată că asupra viitorului Donbasului nu există încă un consens deplin, deși procesul de negociere „avansează în direcția corectă”.

Zelenski a subliniat că orice decizie trebuie să respecte Constituția Ucrainei, integritatea teritorială și voința cetățenilor, menționând că posibilitatea organizării unui referendum este analizată ca unul dintre scenarii.

Referindu-se la perspectivele procesului diplomatic, Trump a afirmat că o întâlnire trilaterală între liderii SUA, Ucrainei și Rusiei ar putea avea loc în viitor, cu condiția ca Moscova să accepte participarea la negocieri.

Totodată, președintele american a precizat că responsabilitatea principală pentru securitatea Ucrainei va reveni Europei, în timp ce Statele Unite vor rămâne implicate. El a mai menționat că Rusia ar fi dispusă să participe la reconstrucția Ucrainei.

În privința încetării războiului, Trump a subliniat că discuțiile vizează o pace durabilă, nu un armistițiu imediat. De asemenea, el a confirmat că situația Centralei Nucleare de la Zaporojie a fost discutată, afirmând că obiectivul ar putea fi repus în funcțiune în viitorul apropiat.

Vom reaminti, reuniunea de duminică a reprezentat a treia întâlnire față în față dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski de la revenirea lui Trump la Casa Albă.

În centrul discuțiilor s-a aflat un plan de pace în 20 de puncte, susținut de Statele Unite, rezultat al unor săptămâni de negocieri intense. Conform sursei, documentul „va necesita compromisuri atât din partea Kievului, cât și a Moscovei”, inclusiv disponibilitatea pentru dialog direct și, eventual, comunicare nemijlocită între Zelenski și Putin.

„Principala dificultate rămâne refuzul categoric al lui Putin de a discuta cu Zelenski, refuz manifestat încă din iulie 2020, după discuțiile legate de scandalul Wagner și de operațiunea eșuată de reținere a mercenarilor ruși ai grupării Wagner”, a explicat sursa. După acel episod, Zelenski ar fi încercat în repetate rânduri să inițieze un dialog direct, însă fără succes.

Potrivit aceleiași surse, au existat „ferestre de oportunitate” pentru o convorbire directă în august și septembrie 2024, însă acestea s-au închis odată cu ofensiva ucraineană în regiunea rusă Kursk.

„Până în 2020, convorbirile dintre Zelenski și Putin nu au fost niciodată cordiale, fiind marcate permanent de tensiuni. În cadrul negocierilor, Putin adopta de regulă o atitudine rezervată și tăcută, în timp ce Zelenski încerca să construiască o minimă bază de înțelegere reciprocă”, a concluzionat sursa citată.

sursă foto: Oficiul Președintelui Ucrainei