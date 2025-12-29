CRT Drochia – bilanțul unui mandat și noi direcții de dezvoltare

Pe 23 decembrie curent, a fost marcată o nouă etapă în parcursul Consiliului Raional al Tinerilor din Drochia, prin desfășurarea ședinței de investire a noii președinte. În cadrul evenimentului, mandatul de conducere a fost transmis oficial, celebrând astfel încheierea unei perioade de realizări și continuarea activității consiliului sub noua conducere.

La ședință au fost prezenți tineri, alături de reprezentanți ai instituțiilor și organizațiilor partenere, printre care: Tudor Istrati, șef al Serviciului Tineret și Sport Drochia; Mariana Bruma, directoarea Centrului de Tineret Drochia; Olga Cernobai-Cichir, specialistă de tineret la Centrul de Tineret Drochia și coordonatoare a CRT Drochia; Silvia Botnari, specialistă principală a Direcției ocupării forței de muncă Drochia; Ala Bugai, coordonatoarea HUB-ului Tinerilor Scriitori și Jurnaliști, Centrul de Creație a Copiilor; Doinița Stamati, directoarea Bibliotecii Publice Șuri; Svetlana Nicov, șefa Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor Youth Klinic „Ana”; Larisa Galac, coordonatoare de voluntari și psiholog YK „Ana”; Diana Russu, fondatoarea și administratoarea Asociației Obștești „Femeia de Azi”; Maria Liulica, reprezentantă a Grupului de inițiativă al seniorilor „Ambasadorii Maturității”.

În cadrul evenimentului, în calitate de ex-președintă a CRT Drochia, am prezentat raportul mandatului meu, care reflectă activitatea timp 1 an și 8 luni în această funcție de conducere. Am evidențiat realizările echipei și provocările depășite pentru a sprijini constant implicarea tinerilor în viața comunității.

Noua președintă a CRT Drochia, Alexandra Moldovan, a descris inițiativele ce urmează a fi implementate conform planului de activitate al CRT Drochia pentru anul 2026. Au fost evidențiate, totodată, obiectivele strategice și oportunitățile de colaborare cu noi parteneri. Evenimentul a fost însoțit de mesaje de apreciere din partea invitaților, precum și de daruri simbolice, care au subliniat sprijinul comunității față de activitatea CRT Drochia.

Închei acest capitol cu profundă recunoștință pentru oportunitatea de a contribui la promovarea implicării tinerilor în dezvoltarea comunității și în procesul decizional. Au fost 610 zile de muncă asiduă, responsabilitate și dedicare continuă.

În calitate de președintă a CRT Drochia, m-am bucurat să cooperez cu diverși actori comunitari, semnând 15 acorduri de colaborare, în perioada iulie 2024 – martie 2025: CRT Dondușeni, CRT Fălești, CRT Sîngerei, Consiliul Raional Drochia, Clinica Juridică Bălți, Biblioteca Publică Raională „Iulian Filip”, Biblioteca Publică Șuri, Centrul de Tineret Drochia, Centrul de Sănătate „Anatolie Manziuc” și Youth Klinic „Ana” Drochia, Primăria orașului Drochia, Centrul de Creație a Copiilor Drochia, Muzeul de Istorie, Etnografie și Artă Drochia, Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din or. Drochia, Consiliul Elevilor al Colegiului de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca, Asociația Obștească „Femeia de Azi”, Grupul de inițiativă al seniorilor „Ambasadorii Maturității”, Direcția ocuparea forței de muncă Drochia.

Împreună cu echipa, am implementat peste 20 de ințiative, ce au vizat variate domenii, fiind incluse în planurile de activitate elaborate. În anul 2025, activitățile desfășurate au avut peste 503 beneficiari. S-au remarcat prin amploare: Atelierul interactiv cu schimb de experiență multidisciplinar în colaborare cu Consiliul Elevilor al Colegiului de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca (12 februarie 2025), Concursul de Dragobete cu participarea membrilor CLT-urilor din raion „Dragostea ne unește” (23 februarie 2025), Forumul Raional al Tinerilor din Drochia (20 iunie 2025), Hackathonul (28 iulie 2025).

În paralel, pe durata mandatului, consilierii și voluntarii CRT Drochia au fost implicați în peste 30 de evenimente locale, contribuind la mobilizarea tinerilor din comunitate și la coordonarea aspectelor logistice. Printre acestea se numără Ziua Europei 2024, Ziua Tineretului 2024, Flashmob #toțisuntemdiferiți în contextul Zilei Mondiale a Sindromului Down, Campania de caritate „Masa Bucuriei”, Căutarea de comori pascale. Proiectele/programele cu genericul „Youth Community”, „Tânăr Informat – Tânăr Implicat” și „Tineri pentru Comunitate și Schimbare”, la care a participat echipa CRT Drochia, au adus un aport semnificativ la sporirea gradului de informare și implicare a tinerilor în structură. Alături de colegi, ne-am străduit să susținem activitatea CLT-urilor, oferindu-le ajutor în procesul de organizare și funcționare, dar și experiențe relevante de învățare și interacțiune.

Pe durata mandatului de președintă, CRT Drochia și-a consolidat rolul în cadrul Reţelei Naţionale a Consiliilor Locale ale Tinerilor din Moldova (RNCLTM), prin activismul manifestat la inițiativele lansate, printre care: Școala Tânărului Consilier, Școala ImpAct, Școala Media Youth, Schimbul regional și networking între consiliile locale ale tinerilor din Parteneriatul Estic ș.a.

La Conferința Națională a Consiliilor Raionale/Municipale a Tinerilor din Moldova, desfășurată în perioada 11-13 octombrie 2024, CRT Drochia a obținut titlul „Președinția RNCLTM”, pe care l-a deținut până la 30 martie 2025. Această recunoaștere a însemnat un moment important pentru structură, motivând membrii să dezvolte inițiative creative, să încurajeze implicarea tinerilor drochieni, să manifeste spirit de echipă și să colaboreze activ cu structurile din rețea.

Impactul CRT Drochia a fost facilitat de o bună promovare în mediul online atât pe rețelele sociale ale consiliului, cât și în publicațiile „Vocea Tinerilor”, „Glia Drochiană”, „Observatorul de Nord”, „Ziarul Nostru”. Totodată, distribuirea materialelor de vizibilitate, elaborate cu suportul financiar al Consiliului Raional Drochia, au contribuit la fortificarea imaginii CRT Drochia în comunitate.

La nivel de organizare internă, am urmărit consolidarea organigramei, creșterea numărului de resurse umane și îmbunătățirea evidenței documentației. Aceste aspecte au fost esențiale pentru creșterea transparenței și eficienței structurii, dar și a capacității de implementare a inițiativelor.

Pe parcursul activității CRT Drochia, echipa a obținut numeroase premii și nominalizări care au reprezentat un impuls important pentru a menține angajamentul constant în dezvoltarea consiliului. Printre acestea se numără Premiul Național pentru Tineret la categoria „Consiliul Local al Tinerilor” (2024), titlul „Cel mai activ consiliu” (2024), distincția „Consiliul de Tineret al Anului” (2025), precum și o serie de diplome pentru contribuția echipei în derularea evenimentelor comunitare.

Pe această cale, aduc sincere mulțumiri tuturor celor care au participat la implementarea inițiativelor dedicate tinerilor din raionul Drochia. Aprecierea mea se îndreaptă către membrii CRT Drochia, pentru implicarea constantă și munca de echipă, dar și către tinerii din raion, pentru receptivitate și entuziasm. Le sunt recunoscătoare partenerilor pentru deschidere, suport și încurajare, ce au amplificat impactul acțiunilor comune. În mod special, îmi exprim recunoștința față de Consiliul Raional Drochia, partenerul nostru strategic, inclusiv față de Serviciul Tineret și Sport, pentru colaborarea eficientă. Mulțumiri RNCLTM (CR/MT-urilor și secretariatului) pentru încredere, sprijin și cooperare, dar și pentru consolidarea spiritului de apartenență la o comunitate unită de tineri.

Sunt convinsă că echipa, în frunte cu Alexandra Moldovan, va continua să își consolideze capacitățile, manifestând profesionalism, responsabilitate și consecvență în atingerea obiectivelor propuse. Le doresc mult succes în activitatea viitoare, perseverență în organizarea activităților și rezultate durabile în beneficiul tinerilor și al comunității locale.

Adriela BEJENARI,

corespondentă VIP HTSJ

ex-președintă CRT Drochia