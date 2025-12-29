Trei ani de închisoare pentru huliganism „pentru un loc de parcare”

De către
OdN
-
0
52

Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare la 3 ani de închisoare a unui bărbat din capitală, acuzat de huliganism agravat.

Instanța a stabilit că, în luna mai 2025, inculpatul, aflându-se în curtea unui bloc locativ din municipiul Chișinău, s-a luat la ceartă cu un bărbat invocând faptul că automobilul acestuia ar fi fost parcat pe locul său. Conflictul a escaladat, iar inculpatul a început să arunce cu pietre în automobilul victimei, ulterior a luat un cuțit de bucătărie și a urmărit-o, amenințând-o cu răfuiala. În continuare, acesta a lovit roata automobilului cu cuțitul, deteriorând anvelopa.

Inculpatul și-a recunoscut parțial vina. Anterior, acesta a fost judecat de mai multe ori pentru diverse categorii de infracțiuni.

Procuratura reiterează că soluționarea conflictelor pe cale pașnică reprezintă unica opțiune într-o societate democratică, iar orice manifestare a violenței va fi sancționată potrivit legii.


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentDe astăzi, deputații pleacă în concediu. Revin în sala plenului în luna februarie
Articolul următorCRT Drochia – bilanțul unui mandat și noi direcții de dezvoltare
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.