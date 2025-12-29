Trei ani de închisoare pentru huliganism „pentru un loc de parcare”

Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare la 3 ani de închisoare a unui bărbat din capitală, acuzat de huliganism agravat.

Instanța a stabilit că, în luna mai 2025, inculpatul, aflându-se în curtea unui bloc locativ din municipiul Chișinău, s-a luat la ceartă cu un bărbat invocând faptul că automobilul acestuia ar fi fost parcat pe locul său. Conflictul a escaladat, iar inculpatul a început să arunce cu pietre în automobilul victimei, ulterior a luat un cuțit de bucătărie și a urmărit-o, amenințând-o cu răfuiala. În continuare, acesta a lovit roata automobilului cu cuțitul, deteriorând anvelopa.

Inculpatul și-a recunoscut parțial vina. Anterior, acesta a fost judecat de mai multe ori pentru diverse categorii de infracțiuni.

Procuratura reiterează că soluționarea conflictelor pe cale pașnică reprezintă unica opțiune într-o societate democratică, iar orice manifestare a violenței va fi sancționată potrivit legii.