De astăzi, deputații pleacă în concediu. Revin în sala plenului în luna februarie

Astăzi, 29 decembrie 2025, deputații se întrunesc astăzi în ultima ședință plenară din sesiunea de toamnă a anului 2025. În cadrul ședinței, deputații vor examina, în lectura a doua, proiectele legii bugetului de stat, legii bugetului asigurărilor sociale de stat și legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2026.

Pe ordinea de zi se regăsesc și mai multe proiecte de lege care vizează alinierea legislației naționale la cea a Uniunii Europene. Acestea se referă la achizițiile publice, activitatea de voluntariat, medierea și statutul mediatorului, precum și la prevenirea și combaterea exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale asupra copiilor.

Deputații ar urma să revină în sala plenului în februarie.

 


