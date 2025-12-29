Nou scandal de corupție în Ucraina // Deputați din Rada Supremă, acuzați de luare de mită

Un nou scandal de corupție afectează Ucraina, la mai puțin de două luni de la scandalul de corupție în domeniul energetic. De data aceasta, agenția anticorupție de la Kiev NABU anunță că a descoperit un grup criminal organizat, printre care membri ai Radei Supreme, care primeau sistematic avantaje ilegale pentru a vota anumite legi în legislativul ucrainean. Principalele agenții anticorupție din Ucraina au declarat că investighează presupuse cumpărări de voturi de către membrii parlamentului și că serviciile de securitate împiedică eforturile de efectuare a perchezițiilor.

NABU a informat sâmbătă, 27 decembrie, pe aplicaţia de mesagerie Telegram că amchetatorii au încercat să percheziţioneze sediile comisiilor parlamentare din Kiev, dar au fost împiedicaţi să facă acest lucru de forţele de securitate, scrie presa ucraineană.

Presa precizează că acest nou scandal de corupţie a fost dezvăluit imediat după plecarea preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski în Statele Unite, unde urmează să se întâlnească cu omologul său american Donald Trump pentru a discuta despre planul de pace cu Rusia.

Scandalul de corupție survine la mai puțin de două luni după deconspirarea schemei de corupție din domeniul energetic, în care mita pentru protejarea centralelor energetice era de ordinul milioanelor de dolari. Înregistrări scurse în presă ale unor conversații despre mită implicând operatorul de stat al centralelor nucleare, Energoatom, au declanșat o criză politică în Ucraina, aflată în al patrulea an al războiului cu Rusia. Potrivit anchetei, 100 milioane de dolari din fonduri de stat au fost fraudate prin această schemă de corupție.