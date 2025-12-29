„Campionii” falsurilor răspândite în 2025

În anul 2025, spațiul informațional din R. Moldova a fost puternic afectat de falsuri și manipulări, într-un context electoral marcat de campanii coordonate agresive de dezinformare. Actori politici, rețele afiliate acestora, dar și propagandiști online au dezinformat despre alegeri, Uniunea Europeană și teme legate de securitate și apărare cu scopul de a induce frică și neîncredere și de a influența percepțiile cetățenilor. Oligarhul fugar Ilan Șor, liderul socialiștilor Igor Dodon și președinta partidului Inima Moldovei (exclus din alegeri), Irina Vlah, au fost printre principalii promotori de narațiuni false în 2025. Clasamentul „campionilor falsurilor” este realizat anual de Stopfals.md în baza frecvenței dezinformărilor și a impactului lor asupra opiniei publice din R. Moldova.

LOCUL 3. Irina Vlah: Reciclarea falsurilor într-un discurs populist



Pe parcursul anului 2025, lidera partidului Inima Moldovei, Irina Vlah, a continuat să recicleze și să promoveze narațiuni false și mesaje manipulatorii, în special pe teme sociale, de educație, electorale și de securitate.

Unul dintre principalele falsuri promovate de Irina Vlah a vizat cheltuielile pentru apărare. În februarie, ea a dezinformat că „Ministerul Apărării va cheltui peste 3 miliarde de lei pentru construirea a 51 de obiective militare și procurarea de arme”, iar în martie a promovat narațiunile false despre „militarizarea” și „înarmarea” R. Moldova. În mai, a dezinformat că autoritățile ignoră nevoile pensionarilor și direcționează fonduri către militarizare. Afirmațiile au fost formulate într-o manieră alarmistă și fără suport factual, fiind parte a unei narațiuni mai largi despre „înarmarea” R. Moldova, reluată constant atât de Vlah și partidul său, cât și de alți actori pro-Kremlin.

În luna mai, fosta bașcană a Găgăuziei a reanimat narațiunea falsă despre închiderea școlilor, acuzând guvernarea că ar „tăia aripile” comunităților locale.

Aceste dezinformări au fost promovate și de membri ai formațiunii pe care Vlah o conduce. Stopfals.md a surprins și o situație când unii dintre ei i-au atribuit acestei politiciene merite care aparțin altor persoane sau instituții, inducând astfel în eroare alegătorii.

Amintim că Vlah are interdicții de intrare în mai multe state europene (Lituania, Polonia, Letonia, Estonia) și se află pe lista de sancțiuni a Canadei, măsură aplicată, potrivit informațiilor publice, în legătură cu susținerea interferenței ruse și implicarea în acțiuni de manipulare electorală.

LOCUL 2. Igor Dodon: Falsuri și manipulări adaptate la teme sensibile

Liderul Partidului Socialiștilor din R. Moldova, Igor Dodon, este prezent și în acest an în lista actorilor cheie ai dezinformării. El a lansat și reciclat numeroase falsuri, manipulări și speculații, în special pe teme legate de Uniunea Europeană, procesul de integrare europeană a R. Moldova, economie, securitate și apărare, dar și pe teme sociale și religioase.

Unul din pilonii narațiunilor de dezinformare promovate de Igor Dodon în 2025 a fost falsul despre „militarizarea” R. Moldova. În martie, Dodon a dezinformat că „la insistența Bruxelles-ului Maia Sandu înarmează Moldova neutră”, iar în iunie – că „aeroportul Mărculești va fi transformat într-un hub militar”. În octombrie, politicianul socialist a acuzat autoritățile că ar „militariza” țara în detrimentul cheltuielilor sociale. Pe parcursul mai multor luni, Dodon a promovat și asocierea falsă a UE cu militarizarea, susținând că uniunea se transformă într-un „bloc militar”.

În septembrie, liderul socialiștilor a mințit că Bruxellesul ar fi renunțat la accelerarea aderării R. Moldova din cauza Ucrainei, iar în noiembrie a reluat falsurile despre pierderea suveranității R. Moldova în cazul aderării la UE.

O altă direcție constantă a falsurilor promovate de Igor Dodon a vizat valorile creștine și agenda socială. În aprilie, liderul PSRM a dezinformat că în R. Moldova s-ar duce o „luptă împotriva valorilor creștine”, reluând narațiuni menite să antagonizeze societatea, în lipsa unor fapte care să confirme aceste acuzații. În septembrie, el a speculat tema închiderii școlilor și a manipulat că UE nu va mai cumpăra merele moldovenești, iar fără piața din Rusia producătorii agricoli ar fi condamnați la faliment.

Alegerile parlamentare din toamna anului 2025 au reprezentat pentru Dodon un nou pretext de a dezinforma. Încă din vară, el a încercat să inoculeze ideea că votul de peste hotare este fraudat și că la referendumul și prezidențialele din 2024 au fost falsificate 100.000 de voturi. Imediat după scrutinul din 28 septembrie 2025, Dodon s-a alăturat corului dezinformării electorale, promovând falsul fraudării alegerilor.

LOCUL 1. Ilan Șor – păpușarul dezinformării

La fel ca în 2024, primul loc în clasamentul promotorilor dezinformării îi revine liderul blocului politic „Victorie”, Ilan Șor. Deși în acest an oligarhul fugar la Moscova (condamnat definitiv la 15 ani de închisoare pentru implicare în furtul miliardului) a fost mai puțin vizibil prin declarații personale care să conțină falsuri directe, rolul său în ecosistemul dezinformării a rămas central și extrem de nociv. Șor a continuat să acționeze prin intermediul unei rețele coordonate de canale, pagini și actori afiliați, care au lansat și amplificat campanii de dezinformare cu impact.

Ilan Șor ajută Federația Rusă să evite sancțiunile internaționale

La începutul anului, Șor a contribuit la promovarea falsurilor despre criza energetică transnistreană. În martie, oligarhul fugar a dezinformat că „oficialii europeni amenință și șantajează R. Moldova”. În aprilie, mai multe persoane și canale coordonate de Șor au lansat și amplificat falsul despre bătrâna care „a murit după ce polițiștii au amendat-o”. Tot în aprilie, Șor a dezinformat, sugerând un presupus „atac al Chișinăului” asupra statutului de autonomie al regiunii găgăuze. După alegerile din 28 septembrie, el a promovat falsul fraudării scrutinului.

Însă activitatea nocivă a lui Ilan Șor pe parcursul anului 2025 a fost mult mai complexă. Oligarhul fugar a răspândit dezinformare prin intermediul rețelelor și canalelor sale afiliate, lucru demonstrat de investigații jurnalistice și rapoarte de monitorizare.

Ziarul de Gardă a documentat existența unei veritabile „armate digitale” finanțată din exterior și coordonată de Șor, care a dirijat ample campanii de dezinformare, iar organizația Watchdog.MD a identificat o rețea de pagini false pe Facebook coordonată de Rusia și Ilan Șor, utilizată pentru manipularea opiniei publice și influențarea proceselor electorale. Implicarea sa în campaniile de dezinformare a fost evidențiat și de Euronews și Associated Press, care au arătat că R. Moldova a devenit ținta unei mașinării de dezinformare asistată de inteligență artificială, în care narațiunile promovate de rețelele afiliate lui Șor s-au intersectat cu interesele Kremlinului, în special pe teme precum alegerile, „militarizarea” țării și parcursul european. Existența unei rețele secrete finanțate din surse rusești și asociate mediatic cu Șor care a încercat să influențeze alegerile din R. Moldova a fost demonstrată și de o investigație BBC. Sursele media afiliate lui Șor (precum TV6, Canal5 sau Primul în Moldova) au fost implicate plenar în promovarea de falsuri și manipulări pe parcursul lui 2025, după cum a demonstrat în repetate rânduri Stopfals.md.

Mențiuni notabile

Deși nu au prins podiumul „campionilor” falsurilor răspândite în 2025, nu putem trece cu vederea o serie de alte persoane care au contribuit din plin la manipularea cetățenilor R. Moldova.

Printre aceștia se numără politicienii Bogdan Țîrdea, Victoria Furtună, Marian Lupu, Evghenia Guțul, Vasile Tarlev, Ion Chicu, Vladimir Odnostalco, Marina Tauber, Alexei Lungu, Denis Șova, Vasile Bolea, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, liderul separatist Vadim Krasnoselski și reprezentanții conducerii autonomiei găgăuze – Mihail Vlah și Victor Petrov.

Un rol important în efortul de dezinformare din R. Moldova l-au avut o serie de influenceri online, care au acționat ca vectori de propagandă, promovând pe parcursul anului zeci sau chiar sute de mesaje false și manipulatorii pe rețelele sociale, aliniate cu narațiunile pro-Kremlin. Printre aceștia se numără Iuri Vitneanski, Veaceslav Jukov, Andrei Safonov, Inessa Dermenji, Sergiu Badan, Gheorghe Costandachi, Alexei Petrovici, Tatiana Costachi, Dmitri Buimistru, Vitalie Florea, Gabriel Călin și Tudor Șoilița.

Victoria Borodin, Stopfals.md