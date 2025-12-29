14 medicamente noi vor apărea în farmaciile din Republica Moldova

Comisia Medicamentului din cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a autorizat 34 de produse medicamentoase, dintre care 14 medicamente noi și 20 autorizate repetat, transmite moldpres.md

Potrivit AMDM, printre medicamentele autorizate primar se numără Trixeo Aerosphere – inhalator utilizat la pacienții adulți cu boală pulmonară obstructivă cronică. Acesta este folosit pentru a facilita respirația și pentru a ameliora simptomele precum dificultatea de respirație, respirația șuierătoare și tusea.

În farmaciile din țară va apărea și Opsumit – medicament utilizat pentru tratamentul de lungă durată al hipertensiunii arteriale pulmonare (HTAP) la copii. Poate fi administrat singur sau în asociere cu alte medicamente destinate tratamentului HTAP. HTAP reprezintă o tensiune crescută în vasele de sânge care transportă sângele de la inimă la plămâni (arterele pulmonare). La persoanele cu HTAP, aceste artere se îngustează, iar inima trebuie să depună un efort mai mare pentru a pompa sângele prin ele. Din acest motiv, pacienții pot resimți oboseală, amețeli și dificultăți de respirație. Medicamentul lărgește arterele pulmonare, facilitând pomparea sângelui de către inimă.

Printre medicamentele noi se regăsește și Duxobel – medicament care conține substanța activă duloxetină. Acesta crește cantitatea de serotonină și noradrenalină la nivelul sistemului nervos central și este utilizat la adulți pentru tratamentul depresiei, al tulburării de anxietate generalizată (senzație cronică de anxietate sau nervozitate), precum și al durerii din neuropatia diabetică.

Conform datelor Ministerului Sănătății, în prezent Nomenclatorul de stat al medicamentelor conține aproximativ 4.000 de produse, comparativ cu anii precedenți, când erau în jur de 8.000 de denumiri.