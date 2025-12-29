Incendiul care a zguduit comuna Șuri: un semnal de alarmă pentru întreaga comunitate

Un incendiu puternic a izbucnit în comuna Șuri, în luna lui Brumar, surprinzând locuitorii în miezul zilei și provocând pagube semnificative. În doar câteva minute, flăcările s-au extins rapid, iar fumul dens s-a ridicat deasupra gospodăriilor, atrăgând atenția întregii comunități. Echipajele de pompieri au intervenit prompt pentru a opri propagarea focului, însă teama și incertitudinea au dominat atmosfera până când situația a fost adusă sub control.

Tragedia s-a produs într-o seară liniștită, după ce Andrei Melnic, locuitor din comuna Șuri, împreună cu familia sa l‐a petrecut pe tatăl său în ultimul drum, iar feciorul său aprinse toiagul cu lumânări, după tradiția creștină și plecase spre casa sa. Tatăl Andrei a rămas în curte pentru a-și continua treburile gospodărești. Seara, fiul s-a întors la tatăl său pentru a-l sprijini după neplăcerea trăită. Însă, când a intrat în curte, a observat că toiagul aprins răspândise flăcările în toată casa, în timp ce tatăl Andrei se afla încă afară, fără să observe ce se întâmplase.

Atunci, fiul și-a amintit vorbele bunelului, rostite înainte de moarte: „Când voi muri eu, va arde și casa din urma mea.” Speriat, a fugit să-l găsească pe tatăl său, l-a scos rapid din curte și s-a asigurat că este în siguranță, apoi au sunat la numărul de urgență pentru a chema pompierii.

Din păcate, până la sosirea echipei de intervenție, flăcările au ajuns la butelia de gaz, care a explodat și a provocat pagube însemnate: geamuri sparte, pereți afectați și acoperișul distrus aproape în totalitate. Din fericire, nu au fost victime.

Vecinii și sătenii adunați la fața locului au declarat că au fost profund șocați, considerând incendiul unul dintre cele mai neașteptate și grave din comuna lor. Primarul Petru Turculeț a transmis că pompierii au intervenit prompt, însă perioada rece îngreunează alimentarea cu apă. Cu toate aceste dificultăți, echipa de intervenție a reușit să stingă flăcările înainte ca cineva să fie rănit.

Primarul a menționat că administrația publică locală poate contribui prin informarea cetățenilor, publicând anunțuri și recomandări pentru astfel de situații. În același context, directoarea adjunctă a Gimnaziului „Viorel Ciobanu”, doamna Avasiloae Nelea, a precizat că instituția derulează periodic activități de sensibilizare: elevii și cadrele didactice primesc înainte de fiecare vacanță informații și instrucțiuni privind prevenirea incendiilor și alte măsuri importante de siguranță.

În ciuda încercării grele prin care a trecut familia Melnic, reacția rapidă a pompierilor și solidaritatea sătenilor au demonstrat că în comuna Șuri oamenii știu să fie uniți în momente dificile. Astfel de clipe arată că forța unei comunități stă în sprijinul reciproc, care poate aduce alinare în fața oricărei pierderi. Cu speranța că asemenea evenimente nu se vor mai repeta, localnicii privesc înainte cu încredere și cu dorința de a-și proteja mai bine locuințele și familiile.

Potrivit datelor statistice IGSU, „de la începutul anului 2025” au fost raportate 1569 incendii, soldate cu 94 de decese și peste 325 de persoane salvate. igsu.gov.md

Până la 30 septembrie 2025, au fost înregistrate 1306 incendii (faţă de 1213 în aceeași perioadă a lui 2024) — o creștere de ~ 8%. dse.md

Din totalul incendiilor, pondere semnificativă o au incendiile în sate (comune): în 2025, 845 cazuri din 1306 — ~ 65%. dse.md+1

În momente grele, solidaritatea ne face mai puternici. Să rămânem uniți, atenți și pregătiți să intervenim ori de câte ori viața sau casa cuiva este în pericol. Fiecare dintre noi are un rol în menținerea siguranței comunității. Să nu uităm, că nepăsarea poate duce la tragedii, iar tragediile pot fi prevenite.

Respectați măsurile de prevenire a incendiilor și sesizați imediat orice pericol. Responsabilitatea ne aparține tuturor. Fiți vigilenți, acționați responsabil și nu ezitați să cereți ajutor la timp. În caz de incendiu, sunați de urgență la 112.

Siguranța începe cu fiecare dintre noi. Prevenirea este cea mai bună protecție. Informați-vă, respectați regulile și transmiteți mai departe mesajul siguranței în comunitate.

Patricia FURTUNA,

membră HTSJ, Centrul de Creație a Copiilor Drochia (filiala Șuri)