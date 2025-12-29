Programul Național de Aderare la UE, actualizat: reforme-cheie planificate până în 2029

Programul Național de Aderare (PNA) a Republicii Moldova la Uniunea Europeană (UE) pentru perioada 2025–2029 a fost actualizat. Potrivit Hotărârii de Guvern aprobate luni, 29 decembrie, documentul reunește acțiunile legislative și de implementare care urmează să fie realizate în următorii ani în domenii esențiale precum justiția, economia, mediul, agricultura sau educația. Prin adoptarea acestei hotărâri, Guvernul își reafirmă angajamentul de a continua parcursul european al Republicii Moldova, a menționat viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, în ședința Cabinetului de miniștri, transmite moldpres.md

Cristina Gherasimov a precizat că actualizarea PNA este necesară pentru a reflecta progresele realizate de Republica Moldova în dialogul cu Uniunea Europeană, inclusiv rezultatele procesului de evaluare pe capitole, precum și recomandările formulate de Comisia Europeană în raportul său de extindere. Totodată, documentul integrează noi angajamente asumate de autorități în cadrul negocierilor de aderare.

„Prin actualizare reunim într-un singur document toate acțiunile legislative și de implementare care trebuie realizate în următorii ani pentru domenii esențiale precum justiția, economia, mediul, agricultura sau educația. Sunt integrate, de asemenea, foile de parcurs privind statul de drept, reforma administrației publice și funcționarea instituțiilor democratice, precum și acțiunile din agenda de reforme aferentă Planului de creștere”, a explicat Gherasimov.

Viceprim-ministra a oferit și date concrete privind amploarea procesului de aliniere la acquis-ul comunitar.

„În această ordine de idei, aș vrea să menționez din nou că pentru transpunere avem planificate 1.835 de acte ale Uniunii Europene. Acestea se împart în două categorii: acțiuni de transpunere – unde avem 1.532 de acțiuni normative – și acțiuni de implementare, de ajustare a cadrului normativ și de capacitate instituțională a ministerelor și agențiilor, astfel încât să ne putem alinia la cadrul normativ european. Aici este vorba despre 1.721 de acțiuni de implementare”, a declarat Gherasimov.

Potrivit acesteia, acțiunile prevăzute în Program sunt distribuite pe o perioadă de cinci ani, 2025–2029, și urmează să fie implementate de instituțiile statului în parteneriat cu reprezentanți ai societății civile, ai mediului de afaceri și ai mediului academic.

Oficiala a subliniat că Programul actualizat stabilește termene concrete, responsabilități clare și mecanisme de monitorizare, astfel încât implementarea reformelor să fie mai bine coordonată și mai ușor de urmărit.

„Pentru cetățeni, acest program înseamnă instituții mai eficiente, servicii publice mai accesibile, reguli mai corecte, mai multă transparență, precum și o economie mai competitivă, aliniată la standardele europene”, a adăugat viceprim-ministra.

Programul Național de Aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru perioada 2025–2029 a fost actualizat în urma unui amplu proces de consultări publice, cu implicarea societății civile, a mediului de afaceri și a mediului academic.

„Prin adoptarea acestei hotărâri de Guvern reafirmăm angajamentul nostru de a continua ferm și responsabil parcursul european al țării, prin reforme reale, planificate și orientate spre cetățeni”, a declarat Gherasimov.

Programul Național de Aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru perioada 2025–2029 a fost aprobat de Guvern la 28 mai și reprezintă principalul document de planificare și monitorizare a îndeplinirii obligațiilor generate și asumate în procesul negocierilor de aderare. Documentul definește prioritățile, acțiunile, dinamica și resursele necesare pentru armonizarea legislației naționale cu acquis-ul UE, precum și activitățile de adaptare a instituțiilor naționale la structurile administrative ale Uniunii Europene.

Actualizarea PNA se realizează anual, în conformitate cu prevederile hotărârii de Guvern, prin integrarea acțiunilor necesare pentru implementarea recomandărilor din Rapoartele anuale de progres publicate de Comisia Europeană în cadrul Pachetului de Extindere a Uniunii Europene, precum și a altor angajamente asumate pe parcursul negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.