Cel puțin 24 de întreprinderi mici și mijlocii vor primi finanțare nerambursabilă de până la 1.500.000 de lei

Pentru aceasta întrepriderile vor investi în tehnologii eficiente energetic, soluții de energie regenerabilă sau eficiență energetică. În acest context, în ședința de astăzi Cabinetul de miniștri a aprobat semnarea Acordului de grant  dintre Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), pentru implementarea Proiectului „Întreprinderi și comune puternice pentru Moldova”.

Perioada de implementare a proiectului este 1 decembrie 2025 – 30 septembrie 2026, iar valoarea totală a asistenței financiare nerambursabile este de 1,85 milioane de euro. Fiecare companie selectată va primi un grant în valoare de până la 1,5 milioane de lei (circa 77 mii de euro), reprezentând până la 50% din costurile investiției. Bugetul total al Proiectului va ajunge la 3,68 milioane de euro, din care 1,85 milioane de euro – grantul acordat de GIZ, iar 1,83 milioane de euro – contribuția antreprenorilor la realizarea proiectelor investiționale.

 


