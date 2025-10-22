Elevii de la Liceul Teoretic „Petru Rareș” din Soroca se bucură de mese gustoase la cantină / VIDEO

Elevii de la Liceul Teoretic „Petru Rareș” din Soroca au parte, zilnic, de o alimentație echilibrată în cadrul cantinei școlare. Meniul este gătit cu grijă, iar copiii spun că mâncarea este gustoasă și diversificată.

„Mâncarea mea preferată este borșul roșu, iar mâncarea de la liceu este foarte gustoasă și bine aranjată. Bucătarii gătesc cu mult drag și le mulțumesc pentru timpul pe care îl dedică nouă”, a spus o elevă din instituție.

Un alt elev a menționat că masa caldă este o alternativă mai bună decât gustările din magazine. „Cred că este un privilegiu pentru noi să putem mânca la cantină. Totul este bun, iar preferata mea este mazărea cu pârjoală caldă. Aș adăuga și orez cu carne în meniu”, a spus zâmbind.

Directoarea liceului, Cristina Prisăcari-Ilieș, spune că organizarea alimentației pentru un număr tot mai mare de elevi a necesitat o muncă serioasă și o bună planificare. „Am depus un efort considerabil încă din vară pentru a reuși să organizăm alimentarea elevilor. La cei din învățământul primar s-au adăugat încă aproximativ 500 de elevi. A fost nevoie de utilaje noi, mese suplimentare și o bucătărie bine dotată. Ne bucurăm că am reușit, iar acum copiii primesc un dejun cald, gătit zilnic în cantină”, a declarat directoarea.

Totodată, din 1 septembrie 2025, toate școlile din țară asigură alimentație gratuită și pentru elevii din clasele gimnaziale. Aceștia s-au alăturat copiilor din clasele primare, care beneficiau deja de o masă caldă în fiecare zi.