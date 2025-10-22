Hai la hramul satului Iorjnița!

Comunitatea din satul Iorjnița se pregătește de o frumoasă sărbătoare – Hramul localității, care va avea loc pe 27 octombrie 2025, începând cu ora 16:00… Evenimentul este organizat de Primăria satului, care invită toți locuitorii și oaspeții satului să se bucure împreună de o zi plină de emoții, tradiții și momente de neuitat.

Programul artistic va fi deschis de formația ART-SOR MUSIC, urmat de ceremonia de înmânare a diplomelor. De la ora 18:00, atmosfera va fi încinsă de îndrăgita interpretă Lenuța Gheorghiță, iar seara va continua, de la ora 19:00, cu recitalul artistei Anna Puică.