Elevii din Biruința au descoperit istoria Sorocii în cadrul Zilei Transdisciplinare / VIDEO

Astăzi, elevii claselor a II-a și a IV-a de la gimnaziul „Luceafărul” din orașul Biruința, raionul Sîngerei, au efectuat o excursie educativă la Soroca, în cadrul Zilelor Transdisciplinare.

Prima oprire a micilor exploratori a fost la Cetatea Soroca, unde au aflat detalii interesante despre istoria și rolul fortăreței în apărarea Moldovei medievale. Ulterior, copiii au vizitat Muzeul de Istorie și Etnografie din Soroca, descoperind obiecte și exponate ce vorbesc despre viața și tradițiile înaintașilor noștri. Ultima destinație a fost Monumentul „Lumânarea Recunoștinței”, un simbol al identității și memoriei neamului.

1 de 10

„Zilele Transdisciplinare sunt șapte pe an, iar noi am ales acum, în luna octombrie, să organizăm această excursie. Deoarece este o perioadă fără manuale, am dorit să îmbinăm învățarea cu descoperirea și trăirea valorilor noastre naționale. Tema de astăzi este interculturală — vorbim despre Republica Moldova, despre ceea ce au făcut și au văzut strămoșii noștri, dar și despre valorile care ne definesc. Copiii trebuie să vadă de unde am pornit și cum neamul nostru a locuit”, a menționat Ina Gălușcă, învățătoare la clasele primare ale gimnaziului „Luceafărul”.