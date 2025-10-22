Doi ani și jumătate de închisoare pentru un șofer prins băut la volan

Un bărbat din raionul Florești a fost condamnat la doi ani și jumătate de închisoare după ce a fost prins conducând în stare de ebrietate și a refuzat testarea alcoolscopică, potrivit unei hotărâri recente a instanței de judecată.

Incidentul s-a produs în noaptea de 22 ianuarie 2025, în jurul orei 01:20, în apropierea satului Gura Căinarului, raionul Florești. Potrivit informațiilor oferite de Inspectoratul de Poliție, bărbatul se deplasa cu un automobil personal, fiind suspectat că se află sub influența alcoolului.

Inspectorii de patrulare i-au solicitat să fie supus testului alcoolscopic pentru a-i stabili starea, însă conducătorul auto a refuzat categoric procedura. Conform legislației, refuzul testării alcoolscopice constituie infracțiune și se pedepsește la fel ca și conducerea în stare de ebrietate.

În cadrul ședinței de judecată, inculpatul și-a recunoscut vina și a declarat că regretă fapta comisă. Acesta a menționat că a consumat o cantitate mică de alcool înainte de a se urca la volan și că nu a înțeles consecințele refuzului testării.

Instanța a constatat că probele administrate pe parcursul urmăririi penale confirmă vinovăția acestuia. Judecătorul a decis condamnarea bărbatului la 2 ani și 6 luni de închisoare, cu executare în penitenciar.

Sentința este cu drept de recurs în termen de 15 zile la Curtea de Apel Nord, prin intermediul Judecătoriei Soroca, sediul Florești.