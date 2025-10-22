Femeie din raionul Soroca condamnată pentru că a înfipt cuțitul în concubinul său

O femeie din raionul Soroca a fost condamnată la 130 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității după ce, în urma unui conflict cu partenerul său, i-a aplicat două lovituri cu un cuțit de bucătărie. Incidentul a avut loc la sfârșitul lunii august 2025, în locuința comună a celor doi.

Potrivit sentinței pronunțate de Judecătoria Soroca la 21 octombrie 2025, femeia a fost recunoscută vinovată de comiterea infracțiunii de violență în familie, prevăzută de articolul 201¹ alineatul (1) litera a) din Codul penal al Republicii Moldova.

În ziua de 31 august 2025, în jurul orei 16:00, în timp ce se afla la domiciliul comun, inculpata a avut o dispută cu partenerul său, care se întorsese acasă în stare de ebrietate. În timpul altercației, femeia a luat un cuțit de bucătărie și i-a aplicat victimei două lovituri peste antebrațul drept. Conform raportului de expertiză medico-legală, rănile au fost produse prin acțiunea unui obiect înțepător-tăietor și au determinat o dereglare de sănătate de scurtă durată, de până la 21 de zile.

În instanță, femeia și-a recunoscut vina, exprimând regret pentru cele întâmplate și acceptând aplicarea unei pedepse neprivative de libertate. Potrivit documentului judiciar, inculpata nu are antecedente penale și nu se află în evidența medicilor narcolog sau psihiatru. Martorii au confirmat că ambii parteneri se aflau în stare de ebrietate în momentul conflictului, iar certurile între cei doi erau frecvente.

În baza deciziei, femeia urmează să presteze 130 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității sub supravegherea Biroului de Probațiune Soroca. În caz de eschivare de la executarea pedepsei, munca va fi înlocuită cu închisoare, calculându-se o zi de detenție pentru fiecare patru ore neefectuate.