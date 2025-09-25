Mesaj de felicitare din partea Uniunii Europene pentru Republica Moldova / VIDEO

Republica Moldova a primit un mesaj oficial de felicitare din partea Comisarei Europene pentru Extindere, Marta Kós, transmis prin intermediul Delegației Uniunii Europene la Chișinău. Mesajul marchează finalizarea procesului de screening, un pas esențial în parcursul european al țării.

Într-un comunicat transmis în numele Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kós, a felicitat autoritățile și cetățenii moldoveni pentru atingerea unei noi etape în procesul de integrare europeană.

Procesul de screening reprezintă o etapă tehnică și complexă, prin care instituțiile europene evaluează compatibilitatea legislației naționale cu normele și standardele Uniunii Europene. Finalizarea acestei etape apropie Republica Moldova de începerea negocierilor propriu-zise de aderare.

Mesajul Comisarei Europene Marta Kós subliniază sprijinul continuu al Uniunii Europene pentru Republica Moldova și confirmă avansul semnificativ al țării pe calea integrării. Următoarea etapă va fi deschiderea negocierilor de aderare, un moment așteptat atât de autorități, cât și de societatea civilă.