WC-ul public din Soroca, vandalizat și lăsat fără apă / VIDEO

WC-ul public din Parcul „Mihai Eminescu” din Soroca a ajuns într-un hal fără de hal. Lipsa apei și vandalizarea echipamentului sanitar, a transformat acest loc necesar pentru toți, unul care nu ne face față.

Aceasta după ce în primăvara anului trecut, Primăria municipiului Soroca informa că a fost deschis un grup sanitar nou. „Veceul public, este conectat la rețeaua publică de canalizare și dispune de apă la robinet. Obiectivul a costat bugetul primăriei, circa 90 de mii de lei”.

Desigur că autoritățile nu pot pune un paznic să verifice ce rămâne în urma vizitei fiecărui om. Iar unii cetățeni în loc să păstreze ce s-a făcut cu banii noștri, arată lipsă de educație.

Primăria Municipiului Soroca îndeamnă cetățenii să sune la 112 dacă văd sau află cine îl vandalizează. „În parcul „Mihai Eminescu”, ca și în celelalte din municipiu, de către angajații spații verzi, zilnic, sunt efectuate lucrări de îngrijire și salubrizare. Cu regret, în ultima perioadă, toaleta publică de aici, a fost vandalizată, fiind defectate robinetele și blocată canalizarea. La moment, sistemul de canalizare este funcționabil și urmează a fi reparate robinetele de apă. Municipalitatea, face un apel către soroceni, prin care aceştia sunt rugaţi, să contribuie la stoparea fenomenului vandalizării în municipiu şi să sesizeze autorităţile ori de câte ori observă persoane cu comportamente antisociale, care prin acţiunile lor afectează imaginea spaţiului public” se spune în răspunsul serviciului de presă al primăriei.