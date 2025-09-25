Vladimir Plahotniuc, vizat în mai multe dosare penale, a ajuns la Chișinău

Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc, vizat în mai multe dosare penale, a ajuns în această dimineață la Chișinău. Avionul cu care a fost adus din Grecia a aterizat pe Aeroportul din capitală în jurul orei 9.30, comunică moldpres.md

Ex-liderul PDM a fost însoțit de mascați și agenți Interpol pe toată perioada zborului. Acesta a coborât din aeronavă în cătușe și a fost escortat spre o dubiță specială, însoțită de autoturisme a Poliției de Frontieră.

Vladimir PLahotniuc urmează să fie escortat la Penitenciarul nr. 13, unde va fi plasat într-o celulă separată.

Fostul lider democrat a părăsit Republica Moldova în iunie 2019. El a fost reținut la 22 iulie curent de autoritățile Republicii Elene, pe Aeroportul Internațional din Atena, în timp ce încerca să părăsească țara. Despre acest fapt, Procuratura Generală a fost informată oficial de către BNC Interpol Chișinău.

Ulterior, la 23 iulie, pe numele lui Vladimir Plahotniuc a fost emis un mandat de arest, în vederea extrădării, de către procurorul de pe lângă Curtea de Apel din Atena – instanța competentă în această procedură. La 24 iulie, PG a transmis cererea oficială de extrădare către Ministerul Justiției din Grecia, atât direct, cât și prin canale diplomatice. Solicitarea este bazată pe acuzații de escrocherie și spălare de bani cu circumstanțe agravante, precum și pe constituirea și conducerea unei organizații criminale.

Alături de Vladimir Plahotniuc a fost reținut și fostul deputat Constantin Țuțu. Un set de documente care aparțin acestora a fost ridicat în urma perchezițiilor corporale desfășurate la aeroport și la domiciliul din Grecia. Actele aveau identități diferite, iar unele dintre ele aparțineau aceluiași stat.