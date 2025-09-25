Actele în baza cărora alegătorii vor putea vota la scrutinul parlamentar

Cetățenii cu drept de vot din țară și de peste hotare vor putea vota la alegerile parlamentare în baza mai multor acte de identitate, comunică moldpres.md

Potrivit Comisiei Electorale Centrale (CEC), este vorba de: cartea de identitate, buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova; cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate provizoriu; pașaportul de cetățean al Republicii Moldova, inclusiv cu termenul de valabilitate expirat, dacă nu au intervenit și alte situații în care, potrivit prevederilor legale, acesta a devenit nevalabil.

De asemenea, în ziua alegerilor, subdiviziunile teritoriale ale Agenției Servicii Publice vor activa conform unui program special: 07:00 – 21:00 și la solicitarea cetățenilor cu vârstele de peste 18 ani, care în ziua scrutinului nu vor deține acte de identitate necesare pentru exercitarea dreptului de vot, vor fi eliberate gratuit cărți de identitate provizorii și vor fi înmânate actele de identitate deja confecționate.

CEC a reiterat că alegătorii se vor prezenta la secțiile de votare cu actele de identitate fizice.

Alegerile parlamentare se vor desfășura pe 28 septembrie curent. Cetățenii se vor prezenta la urnele de vot pentru a alege deputații din următorul Legislativ.


