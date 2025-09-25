Se adună bani pentru edificarea monumentului ce se va înălța pe locul unde, în anul 1919, a fost ucis generalul Stan Poetaș

Proiectul ridicării unui monument la Otaci, dedicat generalului Stan Poetaș și preoților deportați în Siberia, a primit un nou impuls. Fundația „Constantin Stere” a donat 500 de euro Asociației „Monumentum”, sumă care va permite începerea sculptării crucifixului în piatră de Cosăuți.

Edificarea monumentului de la Otaci, inițiativă a Asociației Obștești „Monumentum”, se apropie de realizare. Donația de 500 de euro oferită de Fundația „Constantin Stere” permite demararea lucrărilor propriu-zise de sculptare, după cum au anunțat organizatorii.

Proiectul are nevoie însă de susținere suplimentară. „Pentru edificarea acestui monument, mai avem nevoie de 4500 euro”, au menționat reprezentanții asociației. Crucifixul va fi amplasat pe locul unde, în anul 1919, a fost ucis generalul Stan Poetaș, simbol al rezistenței românești. Pe lângă numele generalului, pe monument vor fi înscrise și numele preoților din județul Soroca care au fost deportați în Siberia de regimul sovietic.

Pentru cei care doresc să sprijine edificarea, donațiile pot fi făcute pe conturile Asociației „Monumentum”:

IDNO : 1018620001687

IBAN (MDL) : MD73ML000000022514342027

IBAN (RON) : MD73ML000000022514342027

SWIFT : MOLDMD2X

B.C. MOLDINDCONBANK S.A., Filiala „Ștefan cel Mare”

Destinația plății: „Pentru monumentul generalului Stan Poetaș din Otaci”

Detalii suplimentare pot fi găsite pe site-ul www.monumentum.md.

Monumentul de la Otaci nu este doar o inițiativă de comemorare istorică, ci și un gest de păstrare a memoriei colective. Prin sprijinul donatorilor, un nou simbol românesc ar putea prinde contur pe malul Nistrului, amintind generațiilor viitoare de sacrificiile trecutului.